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Россиянки рожают вторых детей ради первых
Планируя рождение второго ребенка, россияне хотят, чтобы первому не было одиноко, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на banki.ru.
А заводя третьего, руководствуются в основном желанием научить старших заботиться о младшем. Об этом сказано в исследовании Росстата. Господдержка далеко не на первом месте, хотя 30–40% отцов и матерей рассматривают ее в качестве мотивации. По словам экспертов, если о социальных мерах упоминает хотя бы часть семей, значит, они работают.
69% матерей репродуктивного возраста (18–44 года) родили второго ребенка для того, чтобы первый не чувствовал себя одиноким. Это был самый популярный вариант ответа (их можно было давать несколько). Опрос проводился для исследования Росстата в 2017 году.
Другие популярные мотивы — желание супруга завести еще детей (58%), надежда иметь поддержку в старости (49%), стремление укрепить семью (49%) и потребность в том, чтобы в доме снова был малыш (44%).
Третьего ребенка россиянки чаще всего рожают для того, чтобы научить старших детей заботиться о младших (54% опрошенных). Еще одна частая причина — надежда, что появится малыш другого пола, если первые два однополые (47%). Но в целом на третьего ребенка россиянки решаются по тем же причинам, что и на второго.
Материнский капитал, надежда на господдержку и желание с помощью детей решить жилищные проблемы — дополнительная мотивация для пополнения в семье в 40–44% случаев.
Мотивация мужчин примерно такая же, что и у женщин, но они меньше тоскуют по младенцу в доме (37–42%) и меньше надеются на господдержку (33–37%). На вопросы Росстата отвечали отцы семейств — мужчины репродуктивного возраста (в возрасте 18–60 лет).
Незапланированный второй ребенок появляется в каждой пятой российской семье с несколькими детьми. Третий - в каждой четвертой.
Многодетность традиционно свойственна религиозным семьям: более четверти женщин с тремя и более детьми (28%) пояснили, что не ограничивают число малышей - их должно быть столько, сколько даст Бог.
Модель репродуктивного поведения достаточно консервативна и меняется крайне медленно, объяснил заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей ШУЛЬГИН. Он отметил значимость господдержки материнства для россиян. "40% - это весомая доля респондентов",- считает эксперт.
Оценивая данные опроса Росстата, следует помнить, что в исследовании выясняется не точка зрения человека, а его мнение о том, как он думал в прошлом. Например, женщина могла не хотеть ребенка, но счастье, которое принесло его рождение, убедило ее, что она всегда о нем мечтала, пояснил завсектором теоретических проблем воспроизводства и политики населения Центра по изучению проблем народонаселения МГУ Владимир АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Эксперт отметил, что в современном мире мотивы деторождения в основном психологические.
"Один из важных - это желание не быть белой вороной, - пояснил Владимир Архангельский - дюди не признаются в этом, потому что стремятся быть личностями. Но в большинстве своем они конформисты и на уровне подсознания понимают, что если будут сильно отличаться от других, то на них начнут показывать пальцем. Наличие того или иного числа детей для определенной части граждан - это индикатор принадлежности к некому важному для них сообществу".
Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в 2017 году Росстат проводил во всех субъектах РФ. Было опрошено 15 тыс. семей.
2018-й год открывает в России «Десятилетие детства». До конца 2021-го продлена программа материнского капитала. Семьи с тремя детьми получают статус многодетных, они имеют право на различные льготы. С этого года поддержку получают также родители первенцев. По поручению президента Владимира Путина им выплачивают ежемесячное пособие. Его размер соответствует установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. В среднем по стране выплата составит около 10,5 тыс. рублей.
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