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Вновь избранный президент Владимир Путин сразу после победы подписал первый указ
20 Марта 2018, 08:08 | В России
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Как стало известно из источника, Владимир ПУТИН сразу после своей победы в выборах, 18 марта подписал первый указ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В нем говорится о призыве на сборы, находящихся в запасе солдат, сержантов, матросов… всех тех, кто уже отслужил или находится на отсрочке.
Продолжительность таких сборов предполагается не более 60 суток и призывают на них не чаще, чем один раз в 3 года.
Это ежегодная процедура, подразумевающая под собой переподготовку личного боеспособного состава, в связи с модернизацией вооружения и получения различного рода навыков в военном деле.
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