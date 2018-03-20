Вновь избранный президент Владимир Путин сразу после победы подписал первый указ

Многие приморцы не увидят дома шестьдесят дней...

Как стало известно из источника, Владимир ПУТИН сразу после своей победы в выборах, 18 марта подписал первый указ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В нем говорится о призыве на сборы, находящихся в запасе солдат, сержантов, матросов… всех тех, кто уже отслужил или находится на отсрочке.

Продолжительность таких сборов предполагается не более 60 суток и призывают на них не чаще, чем один раз в 3 года.

Это ежегодная процедура, подразумевающая под собой переподготовку личного боеспособного состава, в связи с модернизацией вооружения и получения различного рода навыков в военном деле.