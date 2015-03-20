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В России запретят курить за рулем
Российский союз молодежи просит запретить курение за рулем. По мнению представителей РСМ, такая мера поможет сократить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на дорогах. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
По мнению экспертов, такой запрет вполне обоснован, так как курение отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством. Как сообщают «РИА Новости», Российский союз молодежи (РСМ) обратился к председателю комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву с просьбой инициировать поправки в законодательство и запретить курение водителям за рулем, так как это может привести к ДТП. «Мы предлагаем вынести в отдельный пункт правил дорожного движения запрет на курение за рулем во время движения для всех водителей вне зависимости от категории и типа транспорта. Учитывая мировой опыт, на наш взгляд, такая мера поможет сократить количество ДТП и сделать более безопасной ситуацию на дорогах», – говорится в обращении РСМ. В РСМ отмечают, что правилами дорожного движения водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», за нарушение данной нормы полагается штраф в 1,5 тысячи рублей. «В то же время курение за рулем опасно, так как отвлекает водителей от дороги и управления транспортным средством, например, в момент прикуривания или пока сигарета достается из пачки. Не стоит забывать и о том, что табачный дым может попасть шоферу в глаза и на некоторое время возможна потеря ориентации в пространстве, при этом машина едет на скорости, соответственно, жизнь пассажиров находится под угрозой», – говорится в обращении. По данным ГИБДД, на которые ссылается РСМ, в 2014 году в России произошло порядка 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало более 250 тысяч человек. «Практика показывает, что зачастую аварии происходят по вине водителей, нарушающих технику безопасности. Проще говоря, зачастую шоферы выпускали из-под контроля управление автомобилем по двум наиболее распространенным причинам: курение и (или) телефонные переговоры», – поясняется в обращении. Эксперты подчеркивают, запрет курения вполне обоснован и может быть приравнен к пользованию телефоном во время движения транспортного средства.
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Комментарии
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04920:52, 20.03.2015#
А есть или пить кофе за рулем не опасно? Или переключать радио, менять диски? А разговаривать с пассажиром? А ослепить водителя может дым и от курящего пассажира. А чаще - китайский ксенон. Давайте уже или вообще все запретим или не будем с ветряными мельницами бороться.
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Псевдоним12:21, 21.03.2015#
Ничего, повод для остановки есть, мужчины в синем на работе и никуда не торопятся. Проверят неспеша документы, пробьют на наличие правонарушений, отправят на медицинское освидетельствование по подозрению в употреблении наркотиков (нормальные люди с незажженными сигаретами не ездят). Проиметь кучу времени, чтобы отстоять своё право быть на дороге обезьяной с гранатой. . . ну-ну. Реакция замедляется, поворотники вообще не показываются. . . За рулём за дорогой следить надо, а не всякой фигней заниматься.
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иДЬЁты, млять. (((