Борис Кагарлицкий: Введение налога на недвижимость – это как попытка отнять жилье

По словам заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова, новое налоговое бремя ляжет на плечи россиян уже в 2014 году.

По словам Сергея Шаповалова, максимальная ставка налога на недвижимость для большинства россиян составит 0,1% от его оценочной стоимости. Для олигархов эта сумма будет всего 0,5%. На сегодняшний день завершена основная подготовительная работа.



В кулуарах финансового министерства ходит слух, что дополнительным налогообложением могут обложить еще и роскошное жилье, но конкретных предложений по этому поводу пока никто не вносил.



Минфин обещает вводить налог на имущество поэтапно. Первыми под раздачу встанут наиболее богатые регионы Российской Федерации а также некоторые муниципальные образования. Весь процесс перехода на новое налогообложение завершиться к 2018 году.

Как сообщал Gudok.ru ранее, расчеты возможных налоговых изъятий подготовлены Федеральной налоговой службой (ФНС) по результатам проведенной кадастровой оценки объектов недвижимости в 83 регионах. По данным ФНС, средняя рыночная цена 1 кв. м в стране составляет сегодня 32 тыс. руб. В Москве стоимость жилья, конечно, выше. Здесь 1 кв. м – стоит 165,6 тыс. руб. для квартир, 109,1тыс. руб. для домов и 92,7 тыс. для нежилых помещений.

По самым усредненным оценкам уже с 2014 года налоговая нагрузка, выплачивая россиянами за собсвтенное жилье, удвоится и составит 1,46 тыс. руб. с квартиры против 686 руб. в 2011 году. В выигрыше окажутся те, кто проживает на небольшой площади, так как для расчета налога конкретной квартиры будут учитываться предусмотренные законопроектом вычеты: стандартные 20 кв. м на каждого собственника квартиры и 50 кв. м – для льготников. В результате налог на квартиру в 55 кв. м с учетом стандартного вычета составит 1,1 тыс., хотя реальные ставки будут отличаться весьма существенно из-за права муниципалитетов снижать ставку и менять размер налогового вычета.

Граждане, проживающие в стандартных однушках, двушках и трёшках, по словам чиновников, налогового бремени почти не ощутят. Расчеты показывают, что семье из трех человек, владеющей двухкомнатной квартирой площадью 55 кв. м, платить налог практически не придется, а единоличному владельцу такой квартиры в Москве, если он не льготник, предстоит «отдавать» государству по 5,6 тыс. руб. в год. Налог для собственника трех квартир суммарной площадью 200 кв. м составит 28,8 тыс. руб., а для собственника 500 кв. м - 232 тыс. рублей. Несмотря на это, чиновники заверяют, что россияне все равно будут платить за жилье меньше, чем жители Европы.

Не стоит забывать, что за регионами закреплено право снижать ставку налога на своей территории и вводить повышенные выплаты для владельцев нескольких помещений, как жилых, так и нежилых. Эксперты считают, что таким образом власти хотят «прижать» хозяев так называемой «инвестиционной» недвижимости.

Единый налог на недвижимость должен прийти на смену земельному и налогу на имущество. О том, что такая реформа необходима, говорят с 2000 года. На тот момент еще Президент РФ Дмитрий Медведев в 2010 году в своем бюджетном послании призвал ускорить подготовку к введению нового налога. Однако процесс затянулся. Минэкономразвития до сих пор считает, что подобный переход осуществлять слишком рано. Однако премьер-министр Дмитрий Медведев в конце января текущего года все-таки назвал ориентировочную дату начала перехода на новые правила налогообложения недвижимого имущества - начало 2014 года.

Главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик назвал введение налога на недвижимость необходимой и справедливой мерой. По его словам, она может наполнить нелишними средствами не очень богатые региональные и муниципальные бюджеты. Другое дело, что введение прогрессивного налогообложения породит всевозможные схемы ухода от него. «Потребуется создать более эффективное налоговое администрирование и ввести дополнительные меры контроля за недвижимым имуществом физических лиц», – рассказал Gudok.ru Ярослав Лисоволик.

Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин отметил, что если подойти к введению налогооблажения на недвижимость сбалансированно, то в среднесрочной перспективе заметных негативных последствий для основной массы россиян не последует. Не подорожает и цена квартир для покупателей. «Даже с учетом привязки к рыночным ценам, налоговая нагрузка вырастет не столь значительно, чтобы оказать влияние на стоимость объектов недвижимости. Возможно, несколько более чувствительно отреагирует рынок аренды – повышение издержек сразу же отразиться на ставках – но и здесь изменения, скорее всего, будут носить умеренный характер», – заявил Gudok.ru аналитик.

А вот директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что налоговые инициативы правительства - зло. «Проблема, в частности, в том, что методика его расчета не понятна, а суммы выплат по налогу привязаны к рыночным ценам, которые постоянно меняются. И что это за рыночная цена и откуда ее будут брать – это большой вопрос. Это цена продажи квартиры в объявлении или реальная цена, по которой она продается? На это нет ответа, но известно, что риелтерские конторы склонны завышать оценки», – заявил Gudok.ru социолог. Он добавил, что расценивает налог на имущества как «инструмент произвола» и даже называл сам процесс его внедрения «начавшимся крестовым походом против российского среднего класса».

Наибольший финансовый удар ощутят на себе то, кто относительно благополучно устроились по итогам 2000-х годов и проживают в собственных квартирах, а также пенсионеры, инвалиды и бедные люди, которые не имеют высоких доходов. Для последних, как отметил Борис Кагарлицкий, введение налога на недвижимость – это как попытка отнять жилье, пишет Gudok.ru.