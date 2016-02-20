Разработана инструкция по переводу ребенка из одного детского сада в другой

Урегулированы вопросы перевода ребенка из одного детского сада в другой. Период учебного года значения не имеет. Это возможно по инициативе родителей или законных представителей, при прекращении деятельности исходной организации, при аннулировании, приостановлении действия лицензии. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Если перевод происходит по инициативе родителей (законных представителей), то совершаются следующие действия:

Родители (законные представители) выбирают принимающую организацию, направляют туда запрос о наличии свободных мест (исходя из возраста, направленности группы), обращаются в исходное учреждение с заявлением об отчислении. Если в выбранной организации мест нет, то необходимо обратиться в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского округа для определения принимающего учреждения из числа муниципальных образовательных организаций. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося. Вместе с заявлением о приеме оно передается в принимающую организацию. Заключается договор об образовании. Издается распорядительный акт о приеме.

Подробнее в Приказе Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности". Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. Регистрационный № 40944.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.