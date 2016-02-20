www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Разработана инструкция по переводу ребенка из одного детского сада в другой

20 Февраля 2016, 14:00 | В России

Урегулированы вопросы перевода ребенка из одного детского сада в другой. Период учебного года значения не имеет. Это возможно по инициативе родителей или законных представителей, при прекращении деятельности исходной организации, при аннулировании, приостановлении действия лицензии. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Если перевод происходит по инициативе родителей (законных представителей), то совершаются следующие действия:

  1. Родители (законные представители) выбирают принимающую организацию, направляют туда запрос о наличии свободных мест (исходя из возраста, направленности группы), обращаются в исходное учреждение с заявлением об отчислении.
  2. Если в выбранной организации мест нет, то необходимо обратиться в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского округа для определения принимающего учреждения из числа муниципальных образовательных организаций.
  3. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося. Вместе с заявлением о приеме оно передается в принимающую организацию.
  4. Заключается договор об образовании. Издается распорядительный акт о приеме.

Подробнее в Приказе Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности". Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. Регистрационный № 40944.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: детский сад  образование  дети  лицензия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru