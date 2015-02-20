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Россиянки хотят от мужчин в подарок ювелирку и косметику, а в ответ готовы дарить им носки и любовь

20 Февраля 2015, 17:45 | В России

Накануне зимне-весенних праздников социологи тренинг-центра Секс.Рф опросили 685 женщин на предмет того, какие подарки они ждут от мужчин и что готовы подарить мужчинам сами, сообщает газета "Золотой Рог".

Как выяснилось, несмотря на кризис, аппетиты наших дам не сильно уменьшились – каждая седьмая (14%) считает, что мужчина должен дарить на 8 Марта ювелирные украшения. Подарить ювелирное изделие своему мужчине на 23 февраля собираются всего 4% женщин, в основном - старше 45 лет.

Также россиянки ждут от своих мужчин в качестве подарка парфюмерию, косметику и нижнее белье. Наиболее подходящим для признания в любви 23% респонденток сочли День святого Валентина. Еще 12% предпочитают признаваться в любви на Новый год, 6% признаются в любви на 8 Марта и только 1% - на 23 февраля.

Каждая пятая во время опроса заявила, что лучший подарок для мужчины - это хороший секс. Причем получить от мужчины в качестве подарка хороший секс согласны только 8% дам. Зато после 45 лет хорошему сексу в качестве подарка будут рады уже 40% россиянок.

По словам секс-коуча Екатерины Любимовой, россиянки стали реже рассматривать отношения и секс как возможность получить какой-либо материальный бонус от мужчины. Но и сами при этом все реже дарят подарки, полагая, что интимная близость для мужчины значит "гораздо больше, чем очередной галстук или пара носков", заявила секс-коуч.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: белье  23 февраля  секс  косметика  8 марта  подарки  ювелирные украшения 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:13, 21.02.2015#

    лучше ничего , чем пена для бритья!

  • Вася Кот15:20, 21.02.2015#

    Ошалели совсем россиянки . . . Какой секс? Легла и ноги раздвинула? Они это сильно переоценивают. Взамен только бижутерия.

  • Лялька16:52, 21.02.2015#

    Ох, уж эти праздники!На 23 февраля мужу нужно дарить деревянную Шаблю, или водяной пистолет - защитник же. . . )))))Что касается, 8 марта (и иных праздников), то лучше всего посылать мужей на хрен и покупать самой себе то, чего дамс кая душа пожелает. Слава Богу, теперь мы умеем зарабатывать не хуже, чем они, и потому проституировать в семье (ты - мне, я - тебе) нет необходимости. Да здравствует свобода от мужского кармана и вымученного семейного секса! )))

  • Леонидыч18:41, 21.02.2015#

    А почему вдруг СЕКС стал подарком ??? Это что - сверхъестественное что-то ? Секс - это обычное удовлетворение своих необходимостей и желаний, как зубы почистить. И если наши дамы считают, что мужчина обязан им, то они ошибаются ! Они получают от этого ровно столько-же, как и мы. А вот с ювелиркой, милые, давайте кризис переживем, а потом говорить будем. Иначе на завтрак обед и ужин мы будем зубами грызть это сраное золото, камни и всякую дрянь, вместо пельмешек. Ну а вы будете чаще посещать секс-шопы, в поисках самоудовлетворения !

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