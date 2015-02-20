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Россиянки хотят от мужчин в подарок ювелирку и косметику, а в ответ готовы дарить им носки и любовь
Накануне зимне-весенних праздников социологи тренинг-центра Секс.Рф опросили 685 женщин на предмет того, какие подарки они ждут от мужчин и что готовы подарить мужчинам сами, сообщает газета "Золотой Рог".
Как выяснилось, несмотря на кризис, аппетиты наших дам не сильно уменьшились – каждая седьмая (14%) считает, что мужчина должен дарить на 8 Марта ювелирные украшения. Подарить ювелирное изделие своему мужчине на 23 февраля собираются всего 4% женщин, в основном - старше 45 лет.
Также россиянки ждут от своих мужчин в качестве подарка парфюмерию, косметику и нижнее белье. Наиболее подходящим для признания в любви 23% респонденток сочли День святого Валентина. Еще 12% предпочитают признаваться в любви на Новый год, 6% признаются в любви на 8 Марта и только 1% - на 23 февраля.
Каждая пятая во время опроса заявила, что лучший подарок для мужчины - это хороший секс. Причем получить от мужчины в качестве подарка хороший секс согласны только 8% дам. Зато после 45 лет хорошему сексу в качестве подарка будут рады уже 40% россиянок.
По словам секс-коуча Екатерины Любимовой, россиянки стали реже рассматривать отношения и секс как возможность получить какой-либо материальный бонус от мужчины. Но и сами при этом все реже дарят подарки, полагая, что интимная близость для мужчины значит "гораздо больше, чем очередной галстук или пара носков", заявила секс-коуч.
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Комментарии
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Лялька16:52, 21.02.2015#
Ох, уж эти праздники!На 23 февраля мужу нужно дарить деревянную Шаблю, или водяной пистолет - защитник же. . . )))))Что касается, 8 марта (и иных праздников), то лучше всего посылать мужей на хрен и покупать самой себе то, чего дамс кая душа пожелает. Слава Богу, теперь мы умеем зарабатывать не хуже, чем они, и потому проституировать в семье (ты - мне, я - тебе) нет необходимости. Да здравствует свобода от мужского кармана и вымученного семейного секса! )))
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Леонидыч18:41, 21.02.2015#
А почему вдруг СЕКС стал подарком ??? Это что - сверхъестественное что-то ? Секс - это обычное удовлетворение своих необходимостей и желаний, как зубы почистить. И если наши дамы считают, что мужчина обязан им, то они ошибаются ! Они получают от этого ровно столько-же, как и мы. А вот с ювелиркой, милые, давайте кризис переживем, а потом говорить будем. Иначе на завтрак обед и ужин мы будем зубами грызть это сраное золото, камни и всякую дрянь, вместо пельмешек. Ну а вы будете чаще посещать секс-шопы, в поисках самоудовлетворения !
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