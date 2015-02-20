Россиянки хотят от мужчин в подарок ювелирку и косметику, а в ответ готовы дарить им носки и любовь

Накануне зимне-весенних праздников социологи тренинг-центра Секс.Рф опросили 685 женщин на предмет того, какие подарки они ждут от мужчин и что готовы подарить мужчинам сами, сообщает газета "Золотой Рог".

Как выяснилось, несмотря на кризис, аппетиты наших дам не сильно уменьшились – каждая седьмая (14%) считает, что мужчина должен дарить на 8 Марта ювелирные украшения. Подарить ювелирное изделие своему мужчине на 23 февраля собираются всего 4% женщин, в основном - старше 45 лет.

Также россиянки ждут от своих мужчин в качестве подарка парфюмерию, косметику и нижнее белье. Наиболее подходящим для признания в любви 23% респонденток сочли День святого Валентина. Еще 12% предпочитают признаваться в любви на Новый год, 6% признаются в любви на 8 Марта и только 1% - на 23 февраля.

Каждая пятая во время опроса заявила, что лучший подарок для мужчины - это хороший секс. Причем получить от мужчины в качестве подарка хороший секс согласны только 8% дам. Зато после 45 лет хорошему сексу в качестве подарка будут рады уже 40% россиянок.

По словам секс-коуча Екатерины Любимовой, россиянки стали реже рассматривать отношения и секс как возможность получить какой-либо материальный бонус от мужчины. Но и сами при этом все реже дарят подарки, полагая, что интимная близость для мужчины значит "гораздо больше, чем очередной галстук или пара носков", заявила секс-коуч.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.