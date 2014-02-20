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Правила подсчета стажа для страховых пенсий подготовил Минтруд РФ
Минтруд России подготовил правила, которые будут определять порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, соответствующий проект документа размещен на едином портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов.
"Настоящие правила <…> определяют порядок подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий", — говорится в пояснительной записке к документу.
Так, министерство предлагает включать в страховой стаж периоды работы на территории России или за ее пределами (в случаях, предусмотренных законодательством РФ или международными договорами) застрахованными лицами при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд.
Также, в частности, предлагается включать период прохождения военной службы либо другой приравненной к ней службы, получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, пишет РИА "Новости".
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