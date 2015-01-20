Бизнес-гороскоп на неделю: Тельцы могут обломать рога

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января

Овен. Препятствия и неурядицы позади, логика одерживает победу над чувствами. Так что ваши доходы могут удвоиться. Только постарайтесь не оставлять слишком много денег в магазинах, особенно в выходные.

Телец. Ваши партнеры не пойдут на риск, посчитав его неоправданным, поэтому далеко не все проекты и планы получится реализовать. Возможен перерасход финансов в середине недели. Во вторник или среду настроение поднимет похвала от начальства.

Близнецы. В понедельник вероятны новые денежные поступления. На вторник желательно не назначать важных деловых встреч. Четверг и суббота – наиболее удачные дни для покупок, в том числе крупных.

Рак. Довольно удачная неделя, хотя финансовые поступления если и будут, то только в конце недели. Зато не будет трат, о которых вам впоследствии пришлось бы жалеть. Самое время, чтобы найти новую работу или получить повышение по службе.

Лев. Заключение договоров лучше назначить на первую половину недели. В среду есть вероятность улучшения финансового положения. Вам пригодится ваш талант оратора и опыт публичных выступлений.

Дева. В финансовом плане достаточно стабильная неделя, особенно первая ее половина. В понедельник или в четверг возможны денежные поступления. В воскресенье опасайтесь обмана, не давайте крупных сумм в долг.

Весы. В начале недели ваши финансовые замыслы могут начать реализовываться, хоть и не совсем так, как вы это себе представляли. В четверг будут удачными сделки с недвижимостью. В пятницу старайтесь избегать крупных расходов.

Скорпион. В целом неделя достаточно стабильна. Однако она не располагает к серьезным приобретениям и крупным тратам. В пятницу вероятны новые денежные поступления. Так что в выходные вы сможете себя побаловать походом в театр или в любимое кафе.

Стрелец. Деловой успех может во многом зависеть от вашего имиджа, поэтому не жалейте денег на себя. Финансовое положение достаточно стабильно, чтобы это себе позволить. Не исключено, что у вас появится спонсор.

Козерог. Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для вас сейчас наиболее актуальны. Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь работать в новом окружении, привыкайте к новым требованиям и дополнительным должностным обязанностям.

Водолей. Во вторник и в среду крупные покупки окажутся удачными, даже если вы зашли в магазин всего лишь за хлебом. Можно ожидать повышения зарплаты или начисления премии по итогам предыдущей работы.

Рыбы. Чтобы ваши финансовые возможности соответствовали вашим запросам, придется много и интенсивно работать. В выходные лучше избегать больших затрат, ограничьтесь приобретением самого необходимого.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета «Золотой Рог», Владивосток.