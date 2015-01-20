Суд запретил региональным властям вмешиваться в деятельность нотариусов

Конституционный суд РФ подтвердил независимость нотариусов от территориальных органов власти. Соответствующее определение опубликовано на официальном сайте КС РФ. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Поводом к рассмотрению вопроса послужило обращение Верховного Хурала Республики Тыва. Региональный парламент поставил под сомнение конституционность части третьей статьи 12 Основ законодательства РФ о нотариате, согласно которой наделение нотариуса полномочиями производится федеральным или по его поручению местным органом власти по итогам конкурса. Порядок проведения конкурса определяется Минюстом РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой, учитываются рекомендации местной палаты. Полномочий субъекта РФ в этом процессе действующее законодательство не предусматривает. Тем самым, полагают заявители, ущемляется право региональных властей принимать участие в процедуре отбора потенциальных госнотариусов.

КС РФ, изучив обстоятельства дела, не нашел оснований для принятия данного запроса к рассмотрению. Субъекты обладают значительными полномочиями в сфере нотариата, однако процедура отбора кандидатов к ним не относится. Существующий порядок наделения статусом является единым и обязательным как для государственных, так и для частных нотариусов. Участие в нем принимают Минюст и нотариальная палата как представитель профессионального сообщества.

- Указанное правовое регулирование, не предусматривающее участия иных органов государственной власти в процедурах отбора кандидатур и назначения на должность нотариусов, с одной стороны, и привлечение к участию в них нотариальной палаты как нотариального сообщества - с другой, призвано гарантировать независимость института нотариата, - указал КС РФ. - Таким образом, установленный федеральным законодателем в пределах предоставленной ему компетенции порядок наделения частных и государственных нотариусов полномочиями - в той части, в какой он ставится под сомнение заявителем, - не содержит неопределенности с точки зрения его соответствия конституционным положениям.

КС РФ также указал, что оспоренная норма не препятствует участию в работе конкурсной комиссии любым членам палаты. При этом в нее могут входить не только частные нотариусы, для которых членство является обязательным, но и другие лица, получившие или желающие получить лицензию. В принятии к рассмотрению запроса Верховного Хурала Республики Тыва отказано.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.