Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Суд запретил региональным властям вмешиваться в деятельность нотариусов
Конституционный суд РФ подтвердил независимость нотариусов от территориальных органов власти. Соответствующее определение опубликовано на официальном сайте КС РФ. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".
Поводом к рассмотрению вопроса послужило обращение Верховного Хурала Республики Тыва. Региональный парламент поставил под сомнение конституционность части третьей статьи 12 Основ законодательства РФ о нотариате, согласно которой наделение нотариуса полномочиями производится федеральным или по его поручению местным органом власти по итогам конкурса. Порядок проведения конкурса определяется Минюстом РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой, учитываются рекомендации местной палаты. Полномочий субъекта РФ в этом процессе действующее законодательство не предусматривает. Тем самым, полагают заявители, ущемляется право региональных властей принимать участие в процедуре отбора потенциальных госнотариусов.
КС РФ, изучив обстоятельства дела, не нашел оснований для принятия данного запроса к рассмотрению. Субъекты обладают значительными полномочиями в сфере нотариата, однако процедура отбора кандидатов к ним не относится. Существующий порядок наделения статусом является единым и обязательным как для государственных, так и для частных нотариусов. Участие в нем принимают Минюст и нотариальная палата как представитель профессионального сообщества.
- Указанное правовое регулирование, не предусматривающее участия иных органов государственной власти в процедурах отбора кандидатур и назначения на должность нотариусов, с одной стороны, и привлечение к участию в них нотариальной палаты как нотариального сообщества - с другой, призвано гарантировать независимость института нотариата, - указал КС РФ. - Таким образом, установленный федеральным законодателем в пределах предоставленной ему компетенции порядок наделения частных и государственных нотариусов полномочиями - в той части, в какой он ставится под сомнение заявителем, - не содержит неопределенности с точки зрения его соответствия конституционным положениям.
КС РФ также указал, что оспоренная норма не препятствует участию в работе конкурсной комиссии любым членам палаты. При этом в нее могут входить не только частные нотариусы, для которых членство является обязательным, но и другие лица, получившие или желающие получить лицензию. В принятии к рассмотрению запроса Верховного Хурала Республики Тыва отказано.
Новости тематики
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
Новости раздела
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Строителей будут штрафовать за заведомое вранье дольщикам
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток