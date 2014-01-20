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В России создается военная полиция
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал рассматриваемый Госдумой в первом чтении президентский законопроект о военной полиции.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, по словам депутата, президентским законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, устанавливающих правовые основы деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди них законы об обороне, о статусе военнослужащих, Уголовно-исполнительный кодекс и другие.
“Военной полиции предоставляются, в том числе, полномочия органа дознания по осуществлению мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства из числа военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также полномочия по охране помещений органов военной прокуратуры и военных следственных органов, и по исполнению в отношении военнослужащих уголовных наказаний.
Это позволит более эффективно осуществлять охрану правопорядка в армии и на флоте, более качественно и оперативно осуществлять уголовное преследование правонарушителей и существенно снизит нагрузку на командиров воинских частей, соединений, начальников военных учреждений и гарнизонов, освободив их от выполнения не связанных с боевой подготовкой функций”, - отметил Анатолий Выборный.
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