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В России создается военная полиция

20 Января 2014, 11:31 | В России

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал рассматриваемый Госдумой в первом чтении президентский законопроект о военной полиции.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, по словам депутата, президентским законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, устанавливающих правовые основы деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди них законы об обороне, о статусе военнослужащих, Уголовно-исполнительный кодекс и другие.

“Военной полиции предоставляются, в том числе, полномочия органа дознания по осуществлению мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства из числа военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также полномочия по охране помещений органов военной прокуратуры и военных следственных органов, и по исполнению в отношении военнослужащих уголовных наказаний.

Это позволит более эффективно осуществлять охрану правопорядка в армии и на флоте, более качественно и оперативно осуществлять уголовное преследование правонарушителей и существенно снизит нагрузку на командиров воинских частей, соединений, начальников военных учреждений и гарнизонов, освободив их от выполнения не связанных с боевой подготовкой функций”, - отметил Анатолий Выборный.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: армия  законопроекты  прокуратура  полиция  следствие  вооруженные силы 



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Комментарии

  • Зураб 19:53, 20.01.2014#

    Раньше ваишники ни хрена не делали, сейчас полиция будет

  • Читающий20:53, 20.01.2014#

    Ваишники были штатной структурой только в качестве начальника ВАИ соединения, объединения. А службу на дорогах несли офицеры и прапорщики частей гарнизона. Сам выделял на дежурство и личный состав и транспорт по графику.

  • Псевдоним19:58, 20.01.2014#

    очередные денщики при военной прокуратуре

  • Читающий20:55, 20.01.2014#

    Да как сказать? Но в России всегда как лучше , а будет как всегда.

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