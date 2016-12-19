Россиянам укоротят новогодние каникулы

Новогодние каникулы у россиян будут составлять 9 дней - с субботы 31 декабря 2016 года по воскресенье 8 января 2017 включительно, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Новогодние каникулы 2016 года длились 10 дней.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловеца, он подчеркнул, что первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 9 января. Так как 1 января 2017 года выпадает на воскресенье, то, согласно Трудовому кодексу России, сотрудникам должен быть предоставлен еще один выходной день. Нерабочим днем станет пятница 24 февраля, что позволит российским гражданам отдыхать сразу четыре дня подряд с 23 по 26 февраля включительно.

Также на выходной день, субботу, 7 января приходится Рождество. Этот выходной день будет перенесен на 8 мая 2017 года. Россияне будут отдыхать четыре дня – с 6 мая по 9 мая включительно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.