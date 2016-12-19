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Летчикам, летающим по маршруту Владивосток - Москва, официально разрешат спать на рабочем месте
Известно, что некоторые летчики, летающие по дальним маршрутам, к примеру, Владивосток – Москва, позволяют себе поспать, доверяя воздушное судно либо второму пилоту, а то и вовсе автопилоту. На эту проблему, в частности, указывают диспетчеры наземных служб, которые часто не могут вызвать спящие экипажи по радио. А это прямое нарушение режима полета. Теперь пилотам гражданских самолетов могут разрешить отдыхать за штурвалом, вздремнуть минут 20. С такой инициативой выступил Минтранс, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Спать можно будет при условии, если рядом наблюдатель. Это может быть третий пилот или стюардесса, пояснили "РГ" в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Они будут следить, чтобы второй пилот тоже не заснул.
Спать во время длительных перелетов пилоты могут и сегодня, для этого им отводят одно из пассажирских мест. Но не в кабине пилота! Хотя такая практика уже есть во многих иностранных авиакомпаниях. Поправки, которые хочет внести минтранс, больше всего коснутся тех, кто летает по ночам. Ведь что происходит сейчас? В определенный момент пилот понимает, что может отключиться, и просит стюардессу "на минуточку" последить за полетом, говорят эксперты. Это нельзя назвать полноценным отдыхом.
Это просто технический перерыв, которого явно недостаточно, отметил президент Профсоюза летного состава России Бойчук Мирослав Юрьевич.
Большое влияние на качество отдыха оказывает и то время, когда у пилота начинается его ночная смена. В проекте транспортного ведомства этот период изменен: если сейчас смена длится с 22 до 6 часов утра, то будет с 17 до 5 часов утра.
Есть в законопроекте пункт, который позволит снизить число задержанных рейсов, уменьшить затраты перевозчиков и сохранить нервы пассажирам. Минтранс намерен разрешить авиакомпаниям немного выходить за пределы месячной нормы работы экипажей. Например, в конце месяца - 31 числа - самолет из-за непогоды ушел на запасной аэродром, и потом самолет должен прилететь в аэропорт прибытия. И для этого экипажу может не хватить буквально полчаса, смена закончится. Сейчас в такой ситуации пилоты не имеют право завершить рейс: приходится вызывать сменный экипаж, искать им места на ближайшем рейсе до запасного аэропорта. Пока сменный экипаж летит, пассажирам приходится ждать, отметили в АЭВТ. Их попросят покинуть самолет. Если ожидание будет более трех часов, то обеспечат едой за счет авиакомпании.
За счет такой технической задержки у перевозчика с небольшим парком самолетов может существенно "съехать" расписание полетов, отмечают эксперты. Чтобы избежать этого, минтранс предлагает разрешить командиру судна принять решение о продлении рабочего времени для завершения полета. Сейчас за такое своевольство его могут лишить свидетельства пилота по суду, отметил главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. Если же наземные службы авиакомпании примут несанкционированное решение о продлении рабочего дня пилотов, то Росавиация может наложить на перевозчика ограничения по полетам. Поэтому обычно никто на такое нарушение не идет, отмечают эксперты.
Учитывая, что соблюдение режима труда и отдыха - одно из важных деталей безопасности полета, то на длинные рейсы, например из Москвы на Дальний Восток, в составе экипажа обязательно есть третий пилот. Его называют крейсерский пилот. Он имеет право сеть за штурвал самолета, только когда борт набрал высоту и летит по курсу. Обычно крейсерский пилот дает отдохнуть сначала одному, а потом другому пилоту, пока самолет летит. А вот сажать самолет он не имеет права. В других странах даже выдают специальное удостоверение крейсерского пилота. В России пока свидетельств пилота многочленного экипажа не выдавали никому, отметили в АЭВТ. Хотя поправки, которые позволяют выдавать такое свидетельство, уже внесены.
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