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Владимир Путин победил "Звездные воины"
«Яндекс» зафиксировал значительный интерес российских пользователей к пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря, сообщает деловая газета «Золотой Рог». За двое суток – 17 и 18 декабря – по этой теме поисковик получил около 1,3 млн запросов. Это в пять раз больше, чем запросов по другой актуальной теме - премьере седьмого эпизода «Звездных войн». За двое суток их было около 270 тыс.
При этом запросов про Путина непосредственно во время его пресс-конференции было в 30 раз больше, чем про культовую киноэпопею.
Как писали «Известия», только в Москве трансляцию пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, по предварительным данным TNS Russia, посмотрели 1,7 млн человек. При этом, по предварительной оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», за четверг «Звездные войны: Пробуждения Силы» посмотрели 650 тыс. человек (данные по СНГ без учета Украины).
Как писали «Известия», «Звездные войны: Пробуждение силы» собрали за первый день российского проката 198 млн рублей и стали третьими в истории российского кинопроката, уступив «Железному человеку-3», который с 2013 года держит рекорд в 256,4 млн рублей (правда, в выходной день) и «Миньонам» (214,6). Экшн «Форсаж-7» (195,3) сместился на четвертую строчку, а фантастика «Джон Картер» (182,1, выходной) — на пятую.
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