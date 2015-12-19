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Владимир Путин победил "Звездные воины"

19 Декабря 2015, 11:17 | В России

«Яндекс» зафиксировал значительный интерес российских пользователей к пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря, сообщает деловая газета «Золотой Рог». За двое суток – 17 и 18 декабря – по этой теме поисковик получил около 1,3 млн запросов. Это в пять раз больше, чем запросов по другой актуальной теме - премьере седьмого эпизода «Звездных войн». За двое суток их было около 270 тыс.

При этом запросов про Путина непосредственно во время его пресс-конференции было в 30 раз больше, чем про культовую киноэпопею.

Как писали «Известия», только в Москве трансляцию пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, по предварительным данным TNS Russia, посмотрели 1,7 млн человек. При этом, по предварительной оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», за четверг «Звездные войны: Пробуждения Силы» посмотрели 650 тыс. человек (данные по СНГ без учета Украины).

Как писали «Известия», «Звездные войны: Пробуждение силы» собрали за первый день российского проката 198 млн рублей и стали третьими в истории российского кинопроката, уступив «Железному человеку-3», который с 2013 года держит рекорд в 256,4 млн рублей (правда, в выходной день) и «Миньонам» (214,6). Экшн «Форсаж-7» (195,3) сместился на четвертую строчку, а фантастика «Джон Картер» (182,1, выходной) — на пятую.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: звездные войны  запрос  клик  прокат  пресс-конференция  эпизод  Яндекс  tns russia  кино  Путин 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:33, 19.12.2015#

    что касается жизни в стране, тот как всегда одна вода. . . ничего конкретного не было сказано, и отвечено. хотя были прямые вопросы о жкх, и пр.

  • Р В Р Р‹Р 44455Р’В»Р В Р’В12:47, 19.12.2015#

    Посмотрели бы количество запросов по тегу "Путлер " . Скорее всего победил бы Аватар и Звезные войны вместе взятые ))

  • РїСѓС‚РёРЅСѓ13:15, 19.12.2015#

    Про прокурора чайку будет еще больше, интересный фильм наша действительность.

  • 1234514:36, 20.12.2015#

    Давно уже нет желания смотреть это шоу, под названием Путин говорит. Всё-равно один трендёшь беспантовый и тупые смекуёчки.

  • Гражданин.14:47, 20.12.2015#

    Чтобы он там не победил. Нам жить не легче. Наоборот! Цены выросли в 2 и более раз! При этом, ЗП те же! Вокруг одна коррупция, воровство, взятки. . .

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