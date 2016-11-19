Санта-Клаусом займется Роскомнадзор

Роскомнадзор отреагирует и обратится в суд.

Роскомнадзор заподозрил Санта-Клауса и "других" в хакерской атаке на российских детей. Роскомнадзор обнаружил 55 сайтов, размещающих личные данные детей, которые отправляли письма Деду Морозу.