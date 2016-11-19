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Санта-Клаусом займется Роскомнадзор
Роскомнадзор отреагирует и обратится в суд.
Роскомнадзор заподозрил Санта-Клауса и "других" в хакерской атаке на российских детей. Роскомнадзор обнаружил 55 сайтов, размещающих личные данные детей, которые отправляли письма Деду Морозу.
Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы обнаружили 55 сайтов, которые устраивают саботаж всей работе Деда Мороза и выкладывают персональные данные детей из их писем Дедушке в открытый доступ», — сообщает регулятор.
При этом сайты зарегистрированы не только в России, но и в доменных зонах Панамы, Австралии и США. Это говорит о том, что к публикации данных детей могут быть причастны «иностранные фольклорные персонажи», считает Роскомнадзор.
В Роскомнадзоре заверили, что отреагируют на все факты обнародования персональных данных детей, в частности, обратятся в суд.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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