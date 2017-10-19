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Российских детей поделили на два сорта
Столичные школьники, побеждающие на международных олимпиадах, получают миллионные бонусы, а дети из других регионов России – в лучшем случае грамоты
Меня зовут Габор Кайбжанов, мне 18 лет, и недавно я окончил школу в Москве. Мне повезло, что я живу именно здесь. Ведь как школьнику этот город дал мне много возможностей, преимуществ. Между тем я обратил внимание на неравенство, возникающее между столичными ребятами и школьниками из других регионов страны. А оно с каждым годом растёт.
Вы наверняка слышали о потрясающих результатах наших ребят на международных соревнованиях. Вот небольшая статистика.
За этот год российская сборная выступила на 6 официальных международных олимпиадах. Всего в них участвовало 27 человек из 13 регионов. Ещё десятерым предстоит до конца этого года соревноваться на олимпиаде по астрономии, а также на межпредметной олимпиаде по астрономии и астрофизике.
14 человек выступало в этом году от Москвы. Я один из ребят. Я участвовал на географической олимпиаде iGeo в Белграде.
Четырнадцать - это, согласитесь, большая цифра для одного города. Но, как показывает практика, место жительства на олимпиадах никакой роли не играет.
Отмечу: каждый из 27 школьников на данный момент завоевал медаль - бронзовую, серебряную или золотую! Каждый из этих 27 человек - будь то из Москвы, Петербурга, Пермского края, Коми, Татарстана или другого региона - отдал свои силы, потратил уйму времени ради успеха, но выступил успешно и пополнил копилку российских наград.
И несмотря на то что школьники находились в одинаковых условиях: проходили равный отбор на международную олимпиаду и бок о бок готовились на тренировочных сборах, - их труд оказался оценен совершенно по-разному. Чей-то и вовсе остался без внимания. И никто не может объяснить почему.
Можете ли Вы представить, чтобы ребята оказались в такой неприятной ситуации? Так происходит уже второй год.
В 2016 году Правительство Москвы ввело поощрение для школьников с медалями и сделало верный шаг. В отличие от него, Министерство образования и власти субъектов не предприняли никаких попыток, чтобы наградить ещё 13 человек из регионов. Чем они не заслужили своих премий? Из-за разницы бюджетов? В таком случае вопрос должен решать на федеральном уровне, как это принято в спорте.
Нужно сказать, Москва ввела щедрый прайслист для олимпиадников. Напомню о суммах вознаграждений для столичных школьников:
Золото - 1 млн рублей
Серебро - 500 тыс. рублей
Бронза - 250 тыс. рублей
Я благодарен мэру Москвы Сергею Собянину за подписание этого постановления в 2016 году (https://mobile.twitter.com/MosSobyanin/status/774243385070813184?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2F). Впрочем, чем интеллектуальные соревнования хуже спортивных? Почему бы детям не получить заслуженные деньги? Как никак, таких уникальных школьников мало, ценить нужно каждого.
Но в действительности ребята из российских сборных расколоты на денежной почве. Даже счастливые москвичи, осознавая своё исключительное положение, не могут спокойно получить удовольствие от подарка. Читай: для избранных. А ведь все 27 школьников (а к концу года их будет ещё больше) заслужили поощрения.
Поэтому я предлагаю ввести на федеральном уровне премию для школьников, получивших медаль на всех официальных международных олимпиадах. По размеру они были бы равны премиям города Москвы, которые выплачиваются с 2016 года. По возможности, эта идея должна быть реализована после подведения итогов за этот олимпиадный сезон, но в то же время должна касаться не только 2016/2017 учебного года, но и последующих лет. Московские же премии, таким образом, были бы замещены федеральными.
Я обращаюсь к гражданам, а главным образом, к школьникам, чтобы их мотивация и желание проявить себя не были подавлены недоработками властей. Идея петиции заключается в том, чтобы каждого из ребят ценили по достоинству. Без привязки к прописке.
Эта инициатива послужит толчком для того, чтобы каждый российский медалист на международных олимпиадах находился в равных условиях. Хоть я по натуре географ, но считаю, что географический принцип в образовании не может быть основным. И Вы так думаете? Благодаря петиции мы вместе можем заявить об этом.
Надеюсь, эта просьба не останется без ответа. Быть ли в России изменениям - это решать Вам. Подпишите петицию. Она важна не только 13 медалистам, но и каждому из нас.
С уважением, Габор КАЙБЖАНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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