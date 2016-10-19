Бизнес гороскоп: Ракам эту неделю лучше отсидеться под камнем

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

ОВЕН. Неделя для крупных трат не слишком благоприятна. Желательно воздержаться от дорогих покупок. В среду возможно подписание выгодных договоров и поступление интересных деловых предложений. В пятницу берегите свой кошелек от чужих рук и глаз.

ТЕЛЕЦ. С деньгами возможны определенные проблемы. Не ждите, что их кто-то решит за вас. Для высокого дохода нужна повышенная работоспособность. Вероятны дополнительные траты на детей или старших родственников.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе финансовые дела будут складываться наилучшим образом. На работе вас ценят и дорожат вашим мнением. У вас может появиться дополнительный источник дохода, причем это будет интересный творческий проект.

РАК. Не тратьте слишком много на развлечения, тогда вашему финансовому благополучию ничто не будет угрожать. Во вторник ожидайте крупные финансовые поступления. Звезды обещают вам повышение доходов уже в этом месяце.

ЛЕВ. Вам представятся сразу несколько шансов изменить к лучшему свое финансовое положение. Однако слишком долго раздумывая над проблемой выбора, вы рискуете упустить все варианты. На работе противопоказаны суетливость и мелочность. Покупки будут удачными в субботу.

ДЕВА. Будьте осторожнее с расходами, они могут превысить ваш заработок. Соизмеряйте свои запросы и реальную ситуацию, не исключено, что вам придется отказаться от слишком дорогой покупки, подождите сезона скидок. В среду и четверг нежелательно принимать скоропалительные финансовые решения.

ВЕСЫ. На этой неделе можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны. Но не пускайте рабочие проблемы на самотек, вам же потом придется платить по счетам. В середине недели будьте внимательны к поручениям начальства и мнению коллег.

СКОРПИОН. На этой неделе вас ждет финансовый успех. Представится шанс повысить свой авторитет на работе, заняться наукой или творчеством. В четверг можно ожидать солидные денежные поступления. В субботу купите себе какую-нибудь обновку.

СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете лениться, проявите немного усердия и серьезно подойдете к делу, оформите документы и спокойно отнесетесь к формальностям, то ваше финансовое положение значительно улучшится. Только не спешите сразу же тратить все заработанные деньги, иначе в конце недели будет трудно не залезть в долги.

КОЗЕРОГ. Не стоит в финансовых делах полагаться только на интуицию, необходимы рациональное осмысление задач и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В воскресенье постарайтесь забыть о работе и хорошенько отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе материальные проблемы могут выступить на первый план, и решить их вы сможете только благодаря собственным усилиям и инициативности. В конце недели возможны незначительные денежные поступления. В субботу не стоит увлекаться дорогими развлечениями.

РЫБЫ. В понедельник звезды советуют пойти на оправданный риск ради будущего финансового успеха. В среду вас ожидают долгожданные денежные поступления, которые, впрочем, не стоит тут же тратить. В четверг и пятницу лучше не приобретать ничего серьезного.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.