В России хотят упразднить ФСБ

В России готовится масштабная реформа силовых ведомств и правоохранительных органов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как узнал «Коммерсантъ», на базе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности, СКР вернется под контроль Генпрокуратуры, а функции МЧС возьмут на себя МВД и Минобороны.

По информации источников издания «Коммерсантъ», до президентских выборов 2018 года в России может состояться масштабная реформа силовых структур. Предполагается, что на базе ФСБ будет создано Министерство государственной безопасности (МГБ), в которое войдут Служба внешней разведки (СВР) и ряд подразделений Федеральной службы охраны (ФСО).

Сегодняшняя ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц.

Подготовка к новой реформе началась вскоре после того, как указами президента были ликвидированы ФМС и ФСКН, функции которых получило МВД, а на основе внутренних войск и ряда подразделений органов внутренних дел создана Росгвардия, говорят источники издания.

Кроме того, в рамках планирующейся реформы, по словам источников «Коммерманта», предполагается вернуть Следственный комитет под контроль Генпрокуратуры, а следственной управление МГБ наделить статусом главка. Оно сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена за СКР и МВД.

Сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Новое министерство также будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

По словам источников «Коммерсанта», речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР.

Изменения затронут и МЧС. За счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС планируется усилить Минобороны. Госпожнадзор из расформированного министерства отойдет МВД.

Ранее, 4 сентября, «Новая газета» сообщала о планирующейся отставке главы МЧС Владимира Пучкова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эти сообщения «слухами».

Позднее источники РБК близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента сообщили о скором увольнении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Песков говорил, что ничего не знает об этом.

Фото с сайте РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.