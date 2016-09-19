Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России хотят упразднить ФСБ
В России готовится масштабная реформа силовых ведомств и правоохранительных органов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как узнал «Коммерсантъ», на базе ФСБ будет создано Министерство госбезопасности, СКР вернется под контроль Генпрокуратуры, а функции МЧС возьмут на себя МВД и Минобороны.
По информации источников издания «Коммерсантъ», до президентских выборов 2018 года в России может состояться масштабная реформа силовых структур. Предполагается, что на базе ФСБ будет создано Министерство государственной безопасности (МГБ), в которое войдут Служба внешней разведки (СВР) и ряд подразделений Федеральной службы охраны (ФСО).
Сегодняшняя ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц.
Подготовка к новой реформе началась вскоре после того, как указами президента были ликвидированы ФМС и ФСКН, функции которых получило МВД, а на основе внутренних войск и ряда подразделений органов внутренних дел создана Росгвардия, говорят источники издания.
Кроме того, в рамках планирующейся реформы, по словам источников «Коммерманта», предполагается вернуть Следственный комитет под контроль Генпрокуратуры, а следственной управление МГБ наделить статусом главка. Оно сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена за СКР и МВД.
Сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Новое министерство также будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.
По словам источников «Коммерсанта», речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР.
Изменения затронут и МЧС. За счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС планируется усилить Минобороны. Госпожнадзор из расформированного министерства отойдет МВД.
Ранее, 4 сентября, «Новая газета» сообщала о планирующейся отставке главы МЧС Владимира Пучкова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл эти сообщения «слухами».
Позднее источники РБК близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР и администрации президента сообщили о скором увольнении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Песков говорил, что ничего не знает об этом.
Фото с сайте РБК.
Новости тематики
- Женщины-заключенные будут проживать с детьми
- Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
- Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД
- В России хотят упразднить ФСБ
- Работающих пенсионеров "обломят" с индексацией пенсий
- В России изменится возраст получения водительских прав
- Путин потребовал не затягивать с компенсацией пострадавшим в Приморье
- Россиян заставят участвовать в переписи населения
- Продолжительные выходные ожидают приморцев в 2017 году
- Индексацию пенсий могут заменить разовой выплатой
Новости раздела
- Для людей с синдромом Дауна запускают программу профориентации
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Коммуналка опять подорожает
- Женщины-заключенные будут проживать с детьми
- ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян
- Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
- Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД
- В России хотят упразднить ФСБ
- Работающих пенсионеров "обломят" с индексацией пенсий
- Экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева сменила скамью подсудимых на студенческую
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
У китайцев есть проклятие-"Чтоб вам жить при переменах". Мы так уже скоро 100 лет живем!!