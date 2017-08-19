Одним телеканалом в телевизорах приморцев стало меньше

Он отказался от вещания в кабельных сетях и полностью перешел в интернет «на фоне старения телевизионной аудитории»

Компания «Медиа контент», которая является владельцем лицензии на вещание телеканала LifeNews, разослала кабельным и спутниковым операторам письмо о прекращении вещания канала с 19 августа «в связи с его закрытием», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такое письмо получили Национальная спутниковая компания (НСК, бренд «Триколор ТВ»), «НТВ-Плюс» и «Ростелеком», сообщили РБК представители этих компаний.

По словам представителя НСК, договор между оператором и владельцем канала допускает уведомление о прекращении сотрудничества за один день. «С нашей стороны никаких санкций каналу не будет. Со стороны других операторов зависит от условий их договоров с каналом», — сказал РБК представитель НСК.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев подтвердил, что 18 августа в 17:20 мск компания «неожиданно получила уведомление о прекращении вещания канала LifeNews». «Значит, у других каналов появилась техническая возможность укрепить сотрудничество с крупнейшим оператором кабельного ТВ и IPTV», — отметил Костарев.

«Мы посылали операторам письма, что вместо сюжетов будут стримы», — прокомментировал РБК Арам Габрелянов, акционер и гендиректор холдинга News Media, в структуру которого входит Life.

Как и предсказывали источники РБК, 18 августа в эфире телеканала Life вышли последние новостные сюжеты.

Осенью 2016 года первый заместитель гендиректора холдинга News Media Анатолий Сулейманов говорил РБК о планах постепенно отказаться от вещания в кабельных сетях и полностью перейти в интернет на фоне старения телевизионной аудитории. По его словам, в 2013 году компания поставила себе план в течение трех—пяти лет выйти из пакетов операторов цифрового ТВ. «Изначально мы понимали, что будем развиваться как эфирный телеканал, потому что это реклама и аудитория, чтобы заявить о себе. А сейчас интернет быстро развивается. Прошло три года, и мы начинаем реализовывать этот план», — рассказывал топ-менеджер.