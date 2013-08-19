Эксперты назвали самые эффективные способы поиска авиабилетов по низкой цене

Найти подходящий билет можно всегда, уверены эксперты сайтов-поисковиков, которые собирают информацию об авиарейсах у сотен авиакомпаний и агентств.

«Даже в «высокий» сезон можно приобрести авиабилеты в пределах 10-15 тысяч рублей в Финляндию, Великобританию, Эстонию и даже Грецию, Турцию, Болгарию, Италию и Хорватию», - уверяет заместитель директора по развитию Skyscanner в России Денис Хомышин.

Главное здесь знать, какие факторы влияют на цену авиабилета, отмечает официальный представитель датского поисковика momondo.ru в России Ирина Рябовол. Чаще всего стоимость зависит от авиакомпании, аэропортов вылета и прилета, дня недели и времени суток, в которые вы хотите лететь и времени покупки авиабилетов.

«Мы выяснили, что наиболее дешевые рейсы можно найти с вылетом с понедельника по четверг. Что касается времени суток, то в рабочие дни это дневные и вечерние часы, потому что многие хотят улететь утром», - рассказывает Ирина Рябовол. Такие билеты обойдутся где-то на 30% дешевле.

Самый беспроигрышный вариант покупки бюджетных билетов – планировать поездку заранее. За два-три месяца до полета цены существенно ниже, а за полгода до желанного отпуска скидка может достигать 50%.

Подписка на рассылку авиакомпаний поможет следить за различными акциями, во время которых пассажиров приятно удивят предложения перевозчиков.

«Недавно стоимость перелета из Москвы в Нью-Йорк у «Аэрофлота» составляла 14 тысяч. Акция была приурочена к 90-летию компании», - приводит пример momondo.ru.

Одним из часто встречающихся заблуждений является то, что на сайте авиакомпании билеты обязательно дешевле. Это не всегда так, уверяет менеджер по связям с общественностью портала aviasales.ru Янис Дзенис. «У онлайн-агентств, продающих билеты, можно найти более выгодные предложения. Порой там билеты на 200-300 рублей дешевле», - говорит специалист.

При этом нет такого сайта или места, где билеты всегда бы стоили меньше. Специалисты рекомендуют просматривать как можно большее количество вариантов и сравнивать цены. Aviasales.ru дает пассажирам несколько советов, как найти билет по хорошей цене.

Если сразу найти дешевый билет не получается, стоит попробовать поискать его в разное время: днем, поздно вечером или выходные дни. Тогда не так много пользователей ищут билеты, и сервера загружены меньше. Возможно, найдется предложение, которое раньше не было доступно.

«Буквально на днях всю рабочую неделю я искал билеты в Грецию, и они стоили 19 тысяч. Попробовал тот же поиск на выходных, и цена опустилась до 13 тысяч», - рассказывает Янис Дзенис.

Иногда имеет смысл «разбить» свое путешествие. К примеру, если Вы хотите полететь из Москвы в Гонолулу, попробуйте поискать рейсы «Москва – Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес – Гонолулу». Так поисковик может найти более дешевые предложения, которые не высветились при запросе «Москва-Гонолулу».

И, конечно, при поиске дешевых билетов нельзя обойти стороной лоукостеры. Бюджетные авиакомпании предлагают перелет по более низкой цене, но без таких привычных услуг, как провоз багажа и питание на борту - за них при необходимости придется заплатить дополнительно. Кроме того, есть вероятность, что самолет приземлится в аэропорту, который находится в отдалении, и добираться до центра придется на автобусе или такси. И здесь эксперты советуют внимательно посчитать итоговую стоимость перелета и проанализировать, действительно ли выгодно лететь лоукостером.

«Иногда получается, что с учетом всех доплат разница в цене с обычной авиакомпанией составляет около 30 евро, сумма часто не такая большая для тех, кто летит на отдых», - комментирует aviasales.ru.

Эксперты отмечают, что сейчас самое время задуматься о покупке авиабилетов, если вы собираетесь отдохнуть осенью. Интересные предложения по осенней Европе обычно появляются уже в августе. Если говорить об Азии - Бангкоке, Гонконге - то акции начинаются ближе к сентябрю.

Ну а если вы все же надумали отдохнуть в последний месяц лета, то портал aviasales.ru сделал подборку самых популярных направлений, по которым реально найти авиабилеты по приемлемым ценам. Среди таких городов оказались Сочи, Анапа, Краснодар и Калининград в России и Созополь, Барселона, Рим и Бургас – за рубежом.

«Стоимость билетов будет нормальной просто потому, что на этих направлениях большая конкуренция и очень много рейсов», - поясняет aviasales.ru. При этом эксперт добавляет, что рассчитывать на беспересадочные рейсы в этом случае все же не стоит.

Тот, кто еще не определился с тем, куда именно хочет полететь, может воспользоваться «картой цен» на aviasales.ru. Сервис работает очень просто: пользователь выбирает город, в котором живет, и портал показывает ему выгодные предложения полетов в самые разные города мира – те, которые в последнее время находили пользователи aviasales.ru.

«Только 36% потребителей четко знают, куда полетят. Больше половины просто хотят отдохнуть, но при этом у них есть определенные пожелания. Например, потратить на билеты не больше 10 тысяч рублей или полететь только на выходных. Карта цен в этом случае поможет сориентироваться», - рассказывает Янис Дзенис.

Сами авиакомпании также советуют пассажирам как можно раньше и тщательнее искать билеты. «Трансаэро» напоминает, что в рамках госпрограммы молодежь и люди пенсионного возраста могут улететь за половину стоимости из городов Дальнего Востока, Восточной Сибири и Калининграда.

«Аэрофлот», в свою очередь, надеется на то, что перевозчикам разрешат продавать невозвратные билеты. Тогда, уверяет пресс-служба авиакомпании, средняя цена на авиабилеты в среднем классе снизится на 10%.

Екатерина Захарова, Gudok.ru.

