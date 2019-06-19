ЕГЭ еще больше ужесточат из-за тотальной коррупции

Минпросвет пообещал разобраться с регионами, где будут «слишком высокие» показатели по итоговым экзаменам

Администрации краев (включая и Приморье), областей и республик аккурат перед началом сдачи единых госэкзаменов получили из Москвы четкое и недвусмысленное предупреждение: если раньше журили и разбирались с регионами, которые отставали от средних результатов по стране, то теперь Минпрос вместе с правоохранительными органами будет разбираться и карать ответственных чиновников территорий, в которых итоговые показатели по ЕГЭ оказались заметно выше средних по России. Это связано с тотальной коррупцией, которая буквально захлестнула структуры, так или иначе влияющие на итоги ЕГЭ.

Притчей во языцех уже стали «стобальники» из республик Закавказья, которые тысячами штурмуют вузы Москвы и Питера. Понемногу слабые места еще недавно казавшейся суровой и неподкупной системы сдачи выпускного экзамена, нашли и в других регионов. Впрочем, учитывая тот факт, что на получение взятки попался чиновник Минобра, ответственный за организацию ЕГЭ, удивляться не приходится. Уже по итогам 2018 году чиновники от образования отметили резкий рост числа выпускников, более чем успешно сдавших экзамены. Российские дети в замшелой и полуразрушенной системе образования, в которой катастрофически не хватает учителей, а дети в XXI веке зимой в Сибири и Якутии еще бегают по нужде «на свежий воздух», такого быть в принципе не может. Так, очевидно, и вполне здраво посчитали в Москве. И поняли, что стремительной рост отличников связан с просочившейся в систему ЕГЭ коррупцией. В итоге если раньше от губернаторов требовали как минимум хороших результатов по экзаменам на вверенных им территориях, то теперь глав будут карать за излишне положительные итоги. Впрочем, такая жескость Минпросвета связана еще и с тем, что ЕГЭ задумывалось как испытание, которое будет не по зубам ребятам с периферии, которых, по планам разработчиков ЕГЭ, можно будет смело направлять, к примеру, в ПТУ и в итоге пополнять стремительно изчезающий класс рабочих и крестьян.

Что же чиновники от образования предлагают для борьбы со своей же слабостью к деньгам и излишней чувствительностью к звонкам от разных уважаемых людей, по просьбе которых, как выясняется, лоботряс из числа «золотой молодежи» может одним росчерком пера, а вернее кликом компьютерной мыши, стать стобальником по всем предметам.

Итак, варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными. Такая задача сформулирована в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, пишут «Известия». Новация позволит решить проблему списывания и «сливов», отмечают эксперты, и уменьшит число критиков единого госэкзамена. Сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования. В результате станет возможна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов», сказано в документе.

Не повторяется такое никогда

Год назад в Рособрнадзоре «Известиям» сообщали, что хотят протестировать сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере. В ведомстве отмечали, что новая форма экзамена будет проходить «широкое общественно-профессиональное обсуждение». Модель может быть предложена для использования в системе единого государственного экзамена после того, как появится уверенность в наличии инфраструктуры, обеспечивающей равные условия участникам во всех регионах. В Рособрнадзоре ожидали, что новая форма может быть внедрена в 2022 году.

Также в ведомстве сообщали, что рассчитывают перейти к автоматизированной проверке всех заданий единого госэкзамена к 2030 году.

В какие сроки возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока неизвестно. В Рособрнадзоре пообещали «Известиям» дать развернутый ответ позже.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

В понедельник стало известно, что работа по математике выпускника гимназии № 3 в Астрахани не прошла скан из-за технической ошибки и не была засчитана экспертной комиссией. Таким образом, школьник получит 0 баллов и будет вынужден пересдавать. В случае сдачи экзамена на компьютере вероятность таких казусов снижается.

Существующая модель сдачи экзамена имеет довольно много физических уязвимостей, подчеркнул завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

— Обе основные технические проблемы единого госэкзамена — «слив» заданий в интернет и списывание — могут быть частично решены увеличением количества вариантов. Радикальным решением может быть персонифицированный экзамен. Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене, — считает эксперт.

Однако в условиях, когда и формирование заданий, и генерация эталонных решений будут отданы на откуп искусственному интеллекту, учителям будет всё труднее мотивировать учеников на глубокое знание предмета и отстаивать ценность знания в принципе, отметил Тимур Садыков.

Сам и проверяй

Компьютерная модель тестирования, необходимая для введения персонализированных вариантов единого экзамена, невозможна без мощного искусственного интеллекта, который будет сам создавать и проверять задания, уверен основатель блокчейн-проекта Universa Александр Бородич.

— Но систему такой сложности и мощности необходимо защитить от взломов и атак, обеспечить невозможность компрометирования результатов. Для обеспечения безопасности лучше всего использовать технологию распределенных реестров, которая не позволяет изменять внесенные в систему данные без согласования со всеми узлами сети. То есть, даже взломав один сервер, подделать результаты не получится, — сказал «Известиям» эксперт.

Аналогичную систему искусственного интеллекта можно было бы использовать и на олимпиадах для выявления талантливых детей, уверена директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Потребность в таких программах есть. Во-первых, увы, коррупция проникла и в олимпиадное движение, а компьютерная проверка обеспечит беспристрастность оценки. Потом, есть проблема подбора заданий условно равной сложности. Искусственный интеллект может справиться с этим лучше людей, — отметила она.

Как писали «Известия», в этом году школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания ЕГЭ только по защищенным интернет-каналам, а в будущем году на такую схему перейдет большинство учебных заведений страны. Об этом рассказывал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Уже несколько лет подряд во время ЕГЭ ведется онлайн-трансляция. Видео из кабинетов могут отсматривать онлайн-наблюдатели, интерфейс портала позволяет сразу же фиксировать нарушения. Трансляцию ведут в 93% аудиторий. В оставшихся сдают ЕГЭ школьники с ограниченными возможностями здоровья — требования к ним смягчены. Например, выпускникам разрешено приносить с собой еду, писать экзамен на 1,5 часа дольше и выходить из аудитории. Чтобы исключить большое число ложных сообщений о нарушениях, трансляцию не ведут, но видеозапись можно посмотреть после экзамена.