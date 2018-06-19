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Число учебников в школах уменьшится пока на треть
Родители и учителя в ужасе от качества школьных учебников - многие из них написаны обычными студентами на подработке
Речь идет о тех учебниках, которые не прошли повторную экспертизу Российской академии образования, сообщает деловая газета «Золотой Рог». "В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30 процентов из перечня и объявление его - это как раз осенний период", - сказала министр образования, подчеркнув, что новый перечень будет рекомендован для закупки в школах начиная с 2019 года.
Действующие ныне учебники переполнены грубейшими искажениями фактов, опечатками, неграмотно написанными словами и неправильно расставленными знаками препинания, несоответствиями картинок и текста. Родители и учителя, те, что посмелее, уже долгие годы бомбят минобр жалобами, однако заскорузлая система поворачивается очень долго. Не для кого ни секрет, что разрушенная в 90-е годы система госконтроля за учебными материалами, привела к тому, что на белый свет вышли сотни учебников, которые и учебниками-то сложно назвать. А многие и откровенно опасны для детского восприятия. Изрядное количество учебников написаны… студентами, которых нанимают приближенные к чиновникам минобра победители тендеров по написанию учебников. Те, в свою очередь, привлекают к работе кого угодно, лишь бы подешевле. О детях, понятное дело, долгие годы никто в чиновничьих кабинетах не думает.
Сейчас в перечне учебников для школ 1377 книг. Ко многим учебникам есть и другие претензии, помимо перечисленных выше - написаны плохим языком, перегружены деталями, методически не выверены (например, слишком мало заданий базового уровня, иногда, наоборот, их избыток), содержат понятия, определения которых нет в словарях. Только по русскому языку в перечне 70 учебников! По математике - 16 разрешенных учебников математики, и все они отличаются друг от друга. У Виленкина, например, в 5-м классе даются десятичные дроби, в 6-м - обыкновенные. У Никольского - все наоборот.
Например, в учебнике по физике для 7-го класса есть задания, которые требуют знания степеней. А их дети изучают в самом конце года. По данным опросов, больше всего претензий у учителей к учебникам русского языка, математики, окружающего мира, истории, иностранного языка. Какими учебниками довольны? "Русским языком" Рамзаевой, а также Баранова и Ладыженской, "Окружающим миром" Плешакова, "Математикой" Виленкина.
При этом остро не хватает учебников по родным языкам. В России говорят примерно на двух сотнях языков и наречий, а учебники есть лишь по пяти родным языкам. Почему так? После затрат на экспертизу и печать учебник становится золотым. Особенно, если издается малым тиражом. Для нганасанских первоклашек надо всего 50 экземпляров учебников по родному языку, для школ с агульским языком (Дагестан) - 500. Издавать их невыгодно. Что предлагается? Проводить экспертизу учебников за счет государства, сделав ее максимально открытой и адресной, усилить ответственность издательств, авторов и экспертов за качество учебников и создать Фонд поддержки родных языков, который займется учебниками для школы.
Сколько учебников нужно в школе?
Основная программа общего образования:
надо - 582, есть в перечне - 946;
вариативная часть программы:
надо - 250, в перечне - 161;
Учебники с региональным и этнокультурным компонентами:
надо - 1032, в перечне - 1;
учебники на родном языке:
надо - 4800, есть - 79.
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