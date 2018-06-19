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Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
Минобороны: «Мы дозрели до очень серьезного, абсолютно не характерного для нашей армии решения»
В России появится единая структура, ведущая военную подготовку в гражданских вузах, — военный учебный центр (ВУЦ). От существующего разделения на учебные военные центры и военные кафедры при вузах в Минобороны решили отказаться, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Минобороны унифицирует систему подготовки военных кадров в высших учебных заведениях, создав единую структуру, отвечающую за процесс. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков, передает «Интерфакс».
По словам замминистра, для гражданских вузов будет создана «единая унифицированная структура» под названием военный учебный центр (ВУЦ). «Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса», — рассказал он.
Панков подчеркнул, что предлагаемые изменения уже обсуждались с ректорами университетов и были одобрены. Как пояснил представитель Минобороны, реформа не подразумевает сокращения военной подготовки: напротив, она будет усилена. Об этом уже сейчас свидетельствует растущее число военных кафедр в высших учебных заведениях.
Замминистра напомнил, что до 2008 года в гражданских вузах реализовывались только программы подготовки офицеров запаса, которыми занимались военные кафедры. «В 2008 году мы дозрели до очень серьезного, абсолютно не характерного для нашей армии решения — организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах. В дополнение к военным кафедрам в гражданских вузах появились учебно-военные центры (УВЦ)», — сказал он. Таким образом, созданы две параллельные структуры — военные кафедры и УВЦ, выполняющие одну и ту же задачу. Смешение УВЦ и кафедр отягощается также тем, что нет единого руководства военной подготовкой и согласования использования учебно-материальной базы. Именно для преодоления этих проблем и планируется создать ВУЦы, объяснил замминистра обороны.
По данным, приведенным Панковым, всего в гражданских вузах сейчас проходят военную подготовку 61 тыс. студентов. Из них 10,5 тыс. учатся в рамках программ по подготовке кадровых офицеров, 34,2 тыс. — по программам подготовки офицеров запаса, а 16,5 тыс. — сержантов и солдат запаса.
Законопроект о полной замене военных кафедр военными учебными центрами был внесен Минобороны в Госдуму 5 июня. Сейчас в России действуют 54 военные кафедры, в том числе собственные есть в Высшей школе экономики, МГУ, МГИМО, МИФИ, МФТИ и ряде других вузов, следует из данных на сайте военного ведомства.
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