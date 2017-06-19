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В России собрались узаконить новый праздничный день
Вполне возможно, что в России может появится новый праздник — День Отца. Во всяком случае, депутаты Госдумы собираются законопроект, который подготовил народный избранник Борис Чернышев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно документу, предлагается внести поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ «Нерабочие и праздничные дни».
Депутат Чернышов убежден, что День Отца в России необходимо сделать официальным праздником и нерабочим днем.
По его мнению, это должно способствовать укреплению семейных отношений, а также повысить статус отцовства и мужскую самооценку.
Праздник предлагается отмечать в третье воскресенье июня. Автор законопроекта убежден, что в этот день все мужчины страны должны пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщает Privet-Rostov.ru.
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Тут необходимо половину существующих праздничных выходных отменить, а этот еще один хочет добавить! Ему то пошарабану! Он депутат. Свои 300 в месяц получает+ бесплатную квартиру, санаторий, дачу и машину. Крышует бизнес своей родни, отмывает госконтракты. Конечно устал бедный и несчастный работать. Пусть тогда откроет церковный календарик, там праздники через день-пусть их в выходные превратит. . . . В стране кризис 5й год бушует, работать надо, а этот отдыхать задумал!Бес!