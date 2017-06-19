В России собрались узаконить новый праздничный день

Вполне возможно, что в России может появится новый праздник — День Отца. Во всяком случае, депутаты Госдумы собираются законопроект, который подготовил народный избранник Борис Чернышев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно документу, предлагается внести поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ «Нерабочие и праздничные дни».

Депутат Чернышов убежден, что День Отца в России необходимо сделать официальным праздником и нерабочим днем.

По его мнению, это должно способствовать укреплению семейных отношений, а также повысить статус отцовства и мужскую самооценку.

Праздник предлагается отмечать в третье воскресенье июня. Автор законопроекта убежден, что в этот день все мужчины страны должны пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщает Privet-Rostov.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток