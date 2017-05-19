Мужчины пользуются интернетом чаще женщин после 65 лет

В возрастной категории 65+ интернетом пользуется каждый третий россиянин и только каждая пятая россиянка, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известие».

При этом среди более молодого населения страны эта разница не настолько велика, свидетельствует исследование компании Mediascope, На сегодняшний день общая месячная аудитория Рунета составляет 86,7 млн человек — порядка 71% жителей России. По данным исследования, проводившегося с сентября 2016 по февраль 2017 года, хотя бы раз в месяц заходят в интернет 33% российских мужчин старше 65 лет. Среди женщин этого же возраста доля пользователей Сети составляет только 19%. В других возрастных категориях разница не так значительна: например, среди граждан 12–17 лет в Сеть заходит 93% молодых людей и 95% девушек.

"Мы наблюдаем постепенное проникновение интернета в разные возрастные группы, — отметила директор по интернет-исследованиям Mediascope Инесса ИШУНЬКИНА. — На первом этапе пользователями стали молодые люди, затем вовлеченность выросла среди россиян среднего возраста, сейчас же мы видим рост числа пользователей старшего возраста. Во всех возрастных группах на этапе, когда интернет-проникновение не превышало 30–40%, мы фиксировали смещение в сторону мужской аудитории. C ростом проникновения интернета в группе процент пользования среди мужчин и женщин выравнивается". Освоение нового - наилучшая профилактика старости, отметила завкафедрой возрастной психологии ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» Марина ЕРМОЛАЕВА, автор книги «Практическая психология старости». Но для этого, по ее мнению, необходим сильный стимул.

"Пожилые женщины находят себя в детях и внуках, - пояснила Марина Ермолаева, - Проблема пожилого мужчины — одиночество. И компьютер нередко становится для него виртуальным собеседником. К тому же мужчины в старшем возрасте более склонны замыкаться в себе, отметила эксперт, — после 65 лет происходит так называемое заострение личных черт. При этом пенсионеры-мужчины, как правило, осваивают Сеть самостоятельно, женщины же чаще посещают специализированные курсы".

Пенсионный фонд России (ПФР) совместно с компания «Ростелеком» организуют для россиян старшего возраста обучение работе в Сети, проводят конкурсы «Спасибо интернету». Всего за 2016 год обучение сетевым навыкам прошли 37 тыс. пенсионеров, уточнили в ПФР. Как рассказали в пресс-службе «Ростелекома», примерно 70% аудитории таких мероприятий — женщины.