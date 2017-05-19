www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.16 р. 100 JPY: 51.29 р.
EUR: 63.65 р. 10 CNY: 82.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Написать сочинения можно по "Яндексу"

19 Мая 2017, 18:09 | В России

Российский поисковый гигант «Яндекс» перезапустит свой сайт для подготовки к выпускным школьным экзаменам «Яндекс.ЕГЭ», сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известия».

Теперь с его помощью Яндекса учащиеся смогут не только решить тренировочные варианты тестов Единого государственного экзамена, но и пройти бесплатные онлайн-курсы, которые по задумке авторов помогут подтянуть знания по математике и русскому языку. Первым было принято решение запустить онлайн-курс по математике профильного уровня. Задания будут сопровождаться видеообъяснениями, которые записали опытные репетиторы и выпускники мехмата МГУ. Проходить задания можно в любом порядке и в удобном для выпускника темпе. Затем будут запущены профильные курсы по русскому языку и итоговому школьному сочинению, которое вернули в список обязательных экзаменов в 2015 году.

- Анализ поисковых запросов показывает, что в мае многие школьники начинают активно готовиться к ЕГЭ. Остается всего месяц до экзаменов, и чтобы помочь школьникам эффективно использовать это время, «Яндекс» запускает подготовительные курсы. Онлайн-образование стирает границы: теперь любой ребенок с доступом в интернет может поучаствовать в занятиях с хорошими московскими преподавателями или посмотреть видеокурс по непонятной теме. Все курсы будут бесплатными, — рассказал руководитель академических программ «Яндекса» Сергей ЧЕРНЫШЕВ. На обновленном ресурсе для учащихся также организуют вебинары (онлайн-семинары). Преподаватели будут вести занятия в прямом эфире, а желающие смогут подключиться к трансляции и задать вопросы в комментариях.

- Необходимо оценить качество предоставляемых услуг. Часто можно увидеть какие-то ресурсы, которые не готовят, а дрессируют. Сейчас очень сильно меняется характер ЕГЭ, и все «угадайки» по многим предметам исчезают. Появляются вещи, где выпускник сам должен написать эссе, и никакой инструмент здесь не поможет, ведь он будет опираться на те знания, которые накопил за годы обучения, — считает заслуженный учитель России и директор Центра образования № 109 Евгений ЯМБУРГ.

Автор:
Теги: Яндекс  сочинение  ЕГЭ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru