Написать сочинения можно по "Яндексу"

Российский поисковый гигант «Яндекс» перезапустит свой сайт для подготовки к выпускным школьным экзаменам «Яндекс.ЕГЭ», сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Известия».

Теперь с его помощью Яндекса учащиеся смогут не только решить тренировочные варианты тестов Единого государственного экзамена, но и пройти бесплатные онлайн-курсы, которые по задумке авторов помогут подтянуть знания по математике и русскому языку. Первым было принято решение запустить онлайн-курс по математике профильного уровня. Задания будут сопровождаться видеообъяснениями, которые записали опытные репетиторы и выпускники мехмата МГУ. Проходить задания можно в любом порядке и в удобном для выпускника темпе. Затем будут запущены профильные курсы по русскому языку и итоговому школьному сочинению, которое вернули в список обязательных экзаменов в 2015 году.

- Анализ поисковых запросов показывает, что в мае многие школьники начинают активно готовиться к ЕГЭ. Остается всего месяц до экзаменов, и чтобы помочь школьникам эффективно использовать это время, «Яндекс» запускает подготовительные курсы. Онлайн-образование стирает границы: теперь любой ребенок с доступом в интернет может поучаствовать в занятиях с хорошими московскими преподавателями или посмотреть видеокурс по непонятной теме. Все курсы будут бесплатными, — рассказал руководитель академических программ «Яндекса» Сергей ЧЕРНЫШЕВ. На обновленном ресурсе для учащихся также организуют вебинары (онлайн-семинары). Преподаватели будут вести занятия в прямом эфире, а желающие смогут подключиться к трансляции и задать вопросы в комментариях.

- Необходимо оценить качество предоставляемых услуг. Часто можно увидеть какие-то ресурсы, которые не готовят, а дрессируют. Сейчас очень сильно меняется характер ЕГЭ, и все «угадайки» по многим предметам исчезают. Появляются вещи, где выпускник сам должен написать эссе, и никакой инструмент здесь не поможет, ведь он будет опираться на те знания, которые накопил за годы обучения, — считает заслуженный учитель России и директор Центра образования № 109 Евгений ЯМБУРГ.