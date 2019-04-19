В России законодательно утвердят цену человеческой жизни

Её хотят приблизить к европейскому «ценнику»

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что ассоциация готовит большие предложения по введению критериев для расчета компенсаций морального вреда.

Сейчас проходит широкая дискуссия среди экспертов, обсуждаются в частности идеи ввести минимальный порог в несколько миллионов рублей для компенсаций за гибель человека. Также эксперты предлагают расширить взыскание морального вреда в уголовных делах, обязав преступников возмещать рублем обиды, которые нанесены, например, кражей или мошенничеством.

Владимир Сергеевич, сегодня суды назначают, как правило, мизерные компенсации морального вреда. Недавно на это обратил внимание министр юстиции России. Можно ли как-то изменить ситуацию?

Владимир Груздев: Ассоциация юристов России сейчас начала широкую дискуссию в экспертном сообществе по этому поводу. Собираем предложения по всей стране. Приглашаем к диалогу всех коллег.

Какие уже поступили идеи?

Владимир Груздев: Поступило предложение установить абсолютный минимум для выплаты компенсации при смерти человека.

В частности, обсуждается предложение установить, к примеру, 5 миллионов рублей за гибель человека, при этом поручить правительству ежегодно пересматривать сумму с учетом инфляции.

То есть установить тариф?

Владимир Груздев: Скорее: ориентир для судов.

Почему не тариф?

Владимир Груздев: Никаких жестких расценок здесь быть не может. В каждом случае суды должны решать индивидуально. Определение размера компенсации морального вреда в каждом конкретном случае - исключительная компетенция суда, так и должно оставаться. Однако судам нужны определенные критерии, над этим и работает сейчас профессиональное сообщество.

Каким образом нормативно закрепить данные критерии - также дискуссионный вопрос. Возможно, как предложил один эксперт, стоит дать соответствующие полномочия правительству страны. Но в целом экспертное сообщество склоняется к другой идее: необходимо, чтобы правовые позиции по порядку определения размеров компенсации морального вреда были закреплены в рекомендациях Верховного суда России. Допустим: в постановлениях пленума.

В целом: от чего можно оттолкнуться, рассчитывая моральный ущерб? Откуда брать цифры хотя бы для ориентира?

Владимир Груздев: Мы изучаем предложение одного из экспертов: разработать методику, в которой выделить несколько подразделов по видам ущерба. Например: вред здоровью, причиненный преступлением, вред, причиненный потребителю, вред, причиненный незаконным уголовным преследованием, и другие.

Далее по каждому направлению разрабатывать коэффициенты, взяв в качестве отправных точек МРОТ, прожиточный минимум в регионе, курс рубля и т.п. В конечном счете можно разработать формулу расчету, которая привязывала бы размер компенсации как к существу нарушения, так и к реальной экономической ситуации. Но, повторюсь, пока это только обсуждаемое предложение. Тем более что звучат и другие мнения: никаких методик и формул в этом случае быть не может, не стоит даже пытаться что-то здесь придумать.

А вы лично к какому мнению склоняетесь?

Владимир Груздев: Полагаю, что ориентиры судьям нужны в любом случае. Но разработать математические формулы здесь, наверное, невозможно. Должны быть общие ориентиры, определенный порядок сумм.

Верховный суд России, кстати, рекомендует судьям учитывать размеры компенсаций, назначаемый Европейским судом по правам человека. Такой подход представляется разумным, надо добиваться, чтобы его начали применять на практике нижестоящие суды.

Также полагаю, что сферы, в которых можно взыскать компенсацию морального вреда, надо расширять. Кстати, это еще одно предложение, поступившее на нашу "горячую линию".

О каких сферах речь?

Владимир Груздев: Сегодня суды взыскивают компенсацию морального вреда либо в гражданских спорах, либо по уголовным делам по преступлениям личности. В гражданских процессах компенсация назначается по таким категориям дел, как защита прав потребителей, нарушение трудовых прав, вред здоровью в результате некачественных услуг ( медицинских например) и других.

Везде, где ответчик нанес какой-либо вред истцу, будет поставлен вопрос о возмещении и материального, и морального вреда.

Есть даже судебный акт, взыскивающий компенсацию морального вреда за нарушение закона о тишине. Такой подход обусловлен тем, что моральный вред предусматривается за нарушение нематериальных благ, которые перечислены в статье 150 Гражданского кодекса РФ. Это жизнь и достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, неприкосновенность жилища и т.п.

В уголовных делах иной подход. Единственными благами в уголовном процессе признаются жизнь и здоровье. Из этого вытекает ситуация, что компенсации в качестве возмещения морального вреда взыскиваются по делам о преступлениях против личности: убийства, причинения вреда здоровью, изнасиловании и т.п. Но, скажем, при краже или мошенничестве моральный вред уже не возмещается. Это преступления против собственности. Однако с человеческой точки зрения вряд ли надо доказывать, что кража причиняет потерпевшим расстройство. При квартирной краже помимо прочего происходит нарушение неприкосновенности жилища, то есть причиняется вред нематериальным благам, предусмотренным в ГК. А если в результате мошенничества гражданин лишился единственного жилья?

Поэтому мы предлагаем поставить вопрос о расширении применения компенсаций морального вреда в уголовном судопроизводстве. Должно войти в практику, чтобы преступники возмещали помимо прочего моральный вред, причиненный квартирной кражей, мошенничеством, угоном автомобиля и тому подобное.

МЕЖДУ ТЕМ

Правление Ассоциации юристов России приняло решение о создании комиссии АЮР по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда. Председатель комиссии: член АЮР, адвокат Ирина Фаст. Предложения по совершенствованию практики возмещения морального вреда можно присылать по адресу: irinafast001@gmail.com