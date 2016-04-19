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Китай раскатал губу до Луны
Китай готов поделиться с Россией технологиями, необходимыми для создания радиационно стойкой электронной компонентной базы (ЭКБ) космического применения, получив в обмен технологии создания жидкостных ракетных двигателей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в госкорпорации «Роскосмос», принимающий участие в подготовке встреч комиссии вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина и заместителя премьера госсовета КНР Ван Яна.
Пакетное обсуждение вопросов передачи технологий ЭКБ и ракетных двигателей также отражено в официальном протоколе по итогам последнего заседания комиссии Рогозин–Ян, проходившей в декабре 2015 года (копия документа есть в «Известиях»).
«Комиссия одобряет достигнутые договоренности по сотрудничеству в области ракетных двигателей и электронной компонентной базы и поручает космическим ведомствам Сторон подготовить к подписанию необходимые нормативно-правовые документы, способствующие реализации сотрудничества в указанных областях», — говорится в протоколе комиссии, подписанном Рогозиным и Яном.
Примечательно, что остальные вопросы взаимодействия в космической сфере вынесены в отдельные темы и обсуждаются без привязки друг к другу: речь идет о взаимодействии в сфере космической навигации (совместимость системы ГЛОНАСС и BeiDou), дистанционного зондирования Земли и программам по исследованию Луны.
— Ракетные двигатели и ЭКБ увязаны воедино, потому что в этих пунктах речь идет об обмене технологиями, а в остальных случаях просто о взаимодействии на более тесном уровне, — говорит собеседник «Известий» в «Роскосмосе». — Китайские партнеры хотят получить у нас не просто сами кислород-керосиновые ракетные двигатели, но и технологии их производства. А в обмен предлагают технологии производства ЭКБ категории Space для использования в космических аппаратах. Честно говоря, пока нам этот обмен не представляется равноценным. Россия — признанный лидер в области жидкостного двигателестроения, наши двигатели покупают американские компании. А китайцы, при всем уважении, пока не смогли скопировать самые продвинутые американские разработки. Некоторые кристаллы для ЭКБ не умеют выращивать в Китае до сих пор, особенно это касается ПЛИС (программируемые логические интегральные микросхемы), АЦП (аналого-цифровой преобразователь), фотоприемных матриц. В области сверхчастотного излучения китайцы американцев уже догнали, а местами и обошли, но тут надо сказать, что и российские институты по части СВЧ всегда были сильны. Поэтому пока достаточных резонов для обмена мы не видим.
Такая точка зрения в полной мере согласуется с ранее высказанной официальной позицией «Роскосмоса» по вопросу поставок в Китай ракетных двигателей.
— Мы учитываем, что в настоящее время в отличие от России Китай не является участником режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), поэтому для организации сотрудничества в области ракетостроения необходимо создать надежную нормативно-правовую базу, — заявляли «Известиям» в пресс-службе госкорпорации. — Она бы регламентировала обязательства сторон по охране и нераспространению ракетных технологий. У «Роскосмоса» созданы рабочие группы с китайскими коллегами по многим направлениям, и мы ищем решения, которые, может быть, найдем к концу 2016 года.
Об интересе к российским жидкостным ракетным двигателям Китай заявил в 2014 году. Китайские партнеры тогда обозначили интерес к нескольким темам, в которых российские технологии занимают лидирующие позиции на мировом рынке: речь шла о большегрузных вертолетах, системах ПВО и жидкостных ракетных двигателях. В качестве ответного шага со стороны Китая прозвучала готовность предоставить российской космической промышленности необходимую для космоса ЭКБ. Предложение было актуально, поскольку после введения США технологических санкций российская промышленность была лишена возможности приобретать ЭКБ класса military и space американского производства. В то же время власти КНР заявляли о готовности снять ограничения на экспорт электронно-компонентной базы космического применения в РФ.
— Нам стоит обменяться технологиями с Китаем, — считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. — Потому что технологические связи крепче экономических. Вот американцы пытались разорвать с нами связи, чтобы наказать нас. Но есть МКС и есть ракета Atlas 5, на которую ставят российские двигатели. И сенатор Маккейн может сколько угодно кричать, что США продолжают финансировать Путина, но сотрудничество по этим проектам американцы с нами продолжают. Не получается разорвать технологические связи. Просто обмениваться товарами смысла особого нет, это ничего не гарантирует. Получится как с Южной Кореей: они нам заказали первую ступень ракеты, мы для них ее сделали. И потом разошлись в разные стороны. Нам стоит связать себя с Китаем технологическими связями через крупные проекты, тогда это будет новый уровень партнерства.
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вот уж действительно раскатали губу!а дурно им не будет?Но у нас могут найтись "добрые" дяди . которые и пойдут на эту сделку. подкинут энную сумму и дело в шляпе!