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Госдума одобрила поправку приравнивающую блогеров к СМИ
Госдума в пятницу, 18 апреля, одобрила поправку, которая отчасти приравнивает популярных блогеров к журналистам. Предложение было внесено ко второму чтению депутатами от ЛДПР в один из трех законопроектов «антитеррористического пакета».
Одобренная депутатами поправка дополняет федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей «Особенности распространения блогером общедоступной информации».
Согласно этой статье владелец сайта или страницы в интернете, которую в течение суток посещает более трех тысяч пользователей, при размещении и использовании информации обязан следить за тем, чтобы его блог не использовался для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной тайны, публикации экстремистских материалов, а также для пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости. Также блогеру запрещено нецензурно выражаться.
Блогер обязан проверять достоверность информации до ее публикации и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию, соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством о референдуме и выборах, а также требования о порядке распространения массовой информации.
Кроме того, блогер должен соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, а также репутацию организаций.
При этом в статье указано, что блогер может свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством, излагать в своем блоге свои личные суждения и оценки и распространять рекламу.
Комментируя поправки, глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Алексей Митрофанов заметил, что депутаты не приравнивают блогеров к журналистам, а просто вводят блогера «как отдельную категорию регулирования».
«Фактически блогеру предлагается не ругаться матом, соблюдать законы, не совершать преступные деяния, не разглашать государственную тайну» — объяснил Митрофанов
Согласно поправкам, популярный блогер обязан разместить на указанных сайте или странице сайта в интернете свои фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений.
Поиском популярных блогеров займется Роскомнадзор. Обнаружив блог, подпадающий под требования закона, ведомство направит провайдеру хостинга или блогеру уведомление в электронном виде о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать блогера. Эти данные должны быть предоставлены в течение трех дней. После этого блогер включается в реестр Роскомнадзора. Если доступ к блогу или сайту на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее трех тысяч пользователей, страница по заявлению блогера исключается из реестра. Если блог не популярен в течение полугода, Роскомнадзор сам исключит его из реестра.
При этом поправками предусмотрен штраф для популярных блогеров и провайдеров, которые не хотят представлять о себе данные в Роскомнадзор: для физических лиц от 10 до 30 тысяч рублей, юридических — от 50 до 300 тысяч. За повторное нарушение штраф составит для физлиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 500 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Данные изменения в нижней палате поддержали далеко не все. Комментируя поправку, депутат от «Единой России» Роберт Шлегель заявил, что текст поправки «сырой». По его мнению, определение блогера не отвечает устоявшейся практике, в поправке не определено, что является персональным сайтом. Кроме того, поправка касается «владельца блога», тогда как блогеры не владеют теми страницами, на которых размещают свои тексты.
В третьем чтении документ может быть рассмотрен на следующей неделе.
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