www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Госдума одобрила поправку приравнивающую блогеров к СМИ

19 Апреля 2014, 14:40 | В России

Госдума в пятницу, 18 апреля, одобрила поправку, которая отчасти приравнивает популярных блогеров к журналистам. Предложение было внесено ко второму чтению депутатами от ЛДПР в один из трех законопроектов «антитеррористического пакета».

Одобренная депутатами поправка дополняет федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» новой статьей «Особенности распространения блогером общедоступной информации».

Согласно этой статье владелец сайта или страницы в интернете, которую в течение суток посещает более трех тысяч пользователей, при размещении и использовании информации обязан следить за тем, чтобы его блог не использовался для совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной тайны, публикации экстремистских материалов, а также для пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости. Также блогеру запрещено нецензурно выражаться.

Блогер обязан проверять достоверность информации до ее публикации и незамедлительно удалять размещенную недостоверную информацию, соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством о референдуме и выборах, а также требования о порядке распространения массовой информации.

Кроме того, блогер должен соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, а также репутацию организаций.

При этом в статье указано, что блогер может свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым способом в соответствии с законодательством, излагать в своем блоге свои личные суждения и оценки и распространять рекламу.

Комментируя поправки, глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Алексей Митрофанов заметил, что депутаты не приравнивают блогеров к журналистам, а просто вводят блогера «как отдельную категорию регулирования».

«Фактически блогеру предлагается не ругаться матом, соблюдать законы, не совершать преступные деяния, не разглашать государственную тайну» — объяснил Митрофанов

Согласно поправкам, популярный блогер обязан разместить на указанных сайте или странице сайта в интернете свои фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений.

Поиском популярных блогеров займется Роскомнадзор. Обнаружив блог, подпадающий под требования закона, ведомство направит провайдеру хостинга или блогеру уведомление в электронном виде о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать блогера. Эти данные должны быть предоставлены в течение трех дней. После этого блогер включается в реестр Роскомнадзора. Если доступ к блогу или сайту на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее трех тысяч пользователей, страница по заявлению блогера исключается из реестра. Если блог не популярен в течение полугода, Роскомнадзор сам исключит его из реестра.

При этом поправками предусмотрен штраф для популярных блогеров и провайдеров, которые не хотят представлять о себе данные в Роскомнадзор: для физических лиц от 10 до 30 тысяч рублей, юридических — от 50 до 300 тысяч. За повторное нарушение штраф составит для физлиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 500 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Данные изменения в нижней палате поддержали далеко не все. Комментируя поправку, депутат от «Единой России» Роберт Шлегель заявил, что текст поправки «сырой». По его мнению, определение блогера не отвечает устоявшейся практике, в поправке не определено, что является персональным сайтом. Кроме того, поправка касается «владельца блога», тогда как блогеры не владеют теми страницами, на которых размещают свои тексты.

В третьем чтении документ может быть рассмотрен на следующей неделе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Medportal.ru | newsland.ru
Теги: блогер  СМИ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru