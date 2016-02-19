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Соцсети в рабочее время попадут под запрет
Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину рассмотреть предложение Общественной палаты о запрете использования социальных сетей в рабочее время, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Глава социального блока правительства также распорядилась обсудить этот вопрос с Федерацией независимых профсоюзов России, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Общественной палатой. Последние, в свою очередь, предлагали внести изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие установление дополнительных требований к работникам по соблюдению трудовой дисциплины и запрет ведения личной переписки и разговоров на работе, а также определить меры ответственности и основания для расторжения трудового договора.
Поводом для поручения стало январское письмо председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Владимира Слепака к вице-премьеру. В своем письме (представитель ОП ссылается на то, что в России «понятие трудовой дисциплины воспринимается весьма условно и всем известны ситуации демонстрационного постоянного частного общения работников в чатах или увлеченного активного участия в компьютерных играх, что является очевидным нарушением трудовых отношений».
В пример Владимир Слепак привел январское решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге, принявшего постановление по делу Barbulescu против Румынии, согласно которому признается право работодателя знать, чем занимается его сотрудник в рабочее время, в частности, осуществлять контроль за личной перепиской работников в рабочее время, а также осуществлять мониторинг иных личных коммуникаций в рабочее время с использованием технических средств, предоставленных работодателем работнику.
В пресс-службу Минтруда информацию о поручении подтвердили, однако отметили, что каких-либо предпосылок для запрета использования социальных сетей во время рабочего дня ведомство не видит.
— Всё уже прописано в Трудовом кодексе. Подобные вопросы могут регулироваться коллективным договором, локальными нормативными актами, например правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями или, допустим, в инструкции по охране труда работников организации, — говорят в пресс-службе. — Поскольку обращений по этому поводу в Минтруд не поступает (было только одно — о пользовании мобильной связью на рабочем месте), делаем вывод, что работодатели и работники без проблем решают эти вопросы в рамках действующего законодательства. На каких сигналах основывается мнение автора инициативы, нам неизвестно.
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