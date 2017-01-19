Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов

Банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов и других документов, которые сейчас можно сделать с помощью ФГУП, подведомственного МВД. Этот вопрос рассматривает правительство, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Поручение Шувалова

Как пишет РБК, МВД совместно с Банком России, Сбербанком и ВТБ поручено проработать вопрос о передаче банкам функций ФГУП «Паспортно-визовый сервис», следует из протокола совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств. Копия протокола от 22 декабря есть в распоряжении РБК. Соответствующие предложения по этому вопросу от МВД и финансовых учреждений должны быть представлены в правительство. Срок представления в документе не указан.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» подчиняется МВД и помогает подготовить и сопроводить пакет документов, необходимый для оформления загранпаспорта, российского паспорта, разрешения на работу, а также патента для иностранцев, работающих у физлиц в России. С помощью предприятия можно также подготовить бумаги на получение разрешений привлекать работников-иностранцев и на временное проживание в России, вида на жительство, российского гражданства, туристического приглашения, а также для постановки на миграционный учет.

Аналогичный профиль и у многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Разница в сроке и цене: например, получение загранпаспорта в МФЦ обойдется дешевле, чем во ФГУП, но займет больше времени, поскольку потребуется самостоятельно собрать минимальный пакет документов и заполнить на месте необходимые бумаги. В МФЦ оплачивается только госпошлина, срок ожидания — до месяца. В «Паспортно-визовом сервисе» потребуется оплатить еще и услуги ФГУП — в Москве это 3,5 тыс. руб. Сюда входят консультирование, оформление документов и выдача паспорта, вся процедура занимает около 20 дней.

Представитель первого вице-премьера подтвердил РБК, что Шувалов действительно дал поручение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и банкам. Собеседник подчеркнул, что это делается для сохранения конкуренции: если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам. Представитель Шувалова отметил, что подобная инициатива при учете всех мер безопасности значительно облегчит для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков.

В протоколе совещания у вице-премьера не указано, какие именно функции ФГУП планируется передать банкам. Неизвестно и то, что за банки могут получить право на предоставление услуг.

У «Паспортно-визового сервиса» 49 филиалов, и их функционал отличается друг от друга. Круг обязанностей конкретного филиала раньше определялся региональным подразделением Федеральной миграционной службы (с апреля 2016 года функции ФМС перешли к МВД) и потребностями региона, рассказал РБК бывший замдиректора ФМС России и президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин.

Пресс-службы Банка России, Сбербанка, ВТБ отказались комментировать вопрос о возможной передаче им паспортно-визовых функций. Комментарии Федеральной антимонопольной службы и главного управления по вопросам миграции МВД на момент публикации материала получить не удалось.

Выгода банков

«Паспортно-визовый сервис» был создан в 2009 году и должен был приносить государству деньги, отметил Поставнин. По его словам, ФГУП также создавалось, чтобы привлекать людей для обслуживания трудовых мигрантов и сделать этот процесс быстрее и цивилизованнее. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка ФГУП составила почти 726,2 млн руб., а чистая прибыль — 61,3 млн руб. В 2014 году эти показатели составили 710,2 млн и 85,6 млн руб. соответственно.

Стоимость услуг ФГУП в филиалах утверждает его генеральный директор. Например, услуга «обеспечение сопровождения документов для получения иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в России» в Туле стоит 15 тыс. руб., в Ярославле — 5 тыс. руб., в Твери — 2 тыс. руб.

Все опрошенные РБК представители кредитно-финансовой сферы называют главными бенефициарами возможного нововведения банки с государственным участием. «Банки могут в итоге взять на себя, например, функции обмена паспортов, ввиду того что филиальная сеть банков в разы шире, чем у «Паспорно-визового сервиса», — считает вице-президент ассоциации региональных банков России Олег Иванов.

Собеседник РБК в банке из топ-50 по размеру активов отмечает, что в получении паспортно-визовых функций прежде всего заинтересованы банки, которые имеют крупные филиальные сети: например, у Сбербанка 17,5 тыс. отделений, а у ВТБ более 2 тыс.

Получение доступа к базе данных паспортов россиян интересно банкам еще и потому, что позволит кредитным учреждениям использовать при оценке рисков сведения об активности заграничных поездок, данные о видах на жительство, трудовых патентах, отметили два топ-менеджера крупных банков.

Член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин отнесся к перспективе передачи банкам функций ФГУП с интересом. «В подобных делах выгода в том, что банк может заполучить дополнительных клиентов. Тем более у граждан, которые пользуются подобными услугами, за душой, как правило, что-то есть», — сказал он.