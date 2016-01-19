Роскомнадзор проверил смайлики на iPhone по всей строгости закона

Сертифицированные Роскомнадзором эксперты не нашли в смайликах эмодзи на iPhone пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом говорится в экспертном заключении (есть у «Известий»), подготовленном по заказу российского подразделения Apple - ООО «Эппл Рус».

- По закону «О защите детей...» Роскомнадзор аккредитует экспертов, которые вправе проводить экспертизу информационной продукции на предмет соответствия нормам закона. Аккредитация подтверждает их квалификацию и является своеобразным сигналом к сотрудничеству с ними для заказчика экспертизы, т.е. для производителя информационной продукции, - объясняет официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. - Эти специалисты не являются сотрудниками Роскомнадзора. При этом на основании подзаконных актов мы обязаны публиковать на своем сайте результаты экспертиз, как примеры работы аккредитованных экспертов.

Главная цель экспертизы, согласно отчету, - понять, нарушают ли эмодзи российский закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Он запрещает пропагандировать среди несовершеннолетних употребление наркотических веществ, алкоголя и табака, участие в азартных играх, проституцию, бродяжничество и попрошайничество. Запрещена также информация, которая подтолкнет покончить жизнь самоубийством, осуществлять насильственные действия, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважительное отношение к родителям, содержащая нецензурную брань, порнографию, оправдывающая противоправное поведение.

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Смайлики эмодзи (emoji) были разработаны в 1990-х в Японии на фоне большой популярности комиксов. В конце 1990-х они были включены в международный стандарт кодирования символов Unicode. Видя спрос на крупном японском рынке, в компании Apple решили внедрить эмодзи у себя - начиная с операционной системы iOS 5. После этого их популярность стала расти. В 2012-м их поддержку включила соцсеть «ВКонтакте».

Согласно отчету экспертов, анализ смайликов проводился на iPhone 6. Он был необходим из-за того, что «пиктограммы эмодзи - популярный и распространенный язык общения», они могут быть использованы для коммуникаций в том числе несовершеннолетними.

Для целей исследования смайлики разделили на категории: люди, природа, еда и напитки и др. Ни в одной из групп не были найдены смайлики, которые могут причинить вред здоровью и развитию ребенка. При этом по четырем пиктограммам были выявлены «острые моменты в оценке».

В категории «объекты и символы» обнаружена пиктограмма горящей сигареты, но счесть ее демонстрацией или пропагандой курения эксперт не смог, так как «отсутствует изображение курящего человека». По мнению специалистов, восприятие пиктограмм зависит от окружения - например, в сочетании с негативными картинками или текстом она «будет формировать отрицательное отношение к проблеме курения». Кроме того, изображение горящей сигареты, по словам эксперта, можно встретить в повседневном визуальном пространстве, например в обозначении зон для курения.

Эксперт уверен, что в категории «еда и напитки» присутствуют изображения спиртных напитков - из чего следует вывод, что нарисованный напиток - алкогольный, не уточняется. Автор исследования, как и в случае с сигаретой, не смог отнести эти пиктограммы к демонстрации или пропаганде употребления спиртных напитков. Изображения шприца и таблетки в категории «объекты и символы» относить к демонстрации употребления наркотических средств эксперт также не стал.

«В категории «люди» есть изображения групп людей, взрослых и детей, как разных, так и одинаковых полов. Возникает вопрос - может ли эксперт отнести данные изображения [однополых пар] к пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации?» - задается вопросом автор исследования. Под пропагандой понимается «деятельность физических и (или) юридических лиц по распространению информации, направленной на формирование и создание установок и (или) стереотипов поведения, либо имеющая цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения».

Эксперт напоминает, что эмодзи - это графический язык, в основе которого отдельные изображения-символы. «Как и в случае с другим языком, мысль, которую станет выражать пользователь пиктограмм, в том числе несовершеннолетний, будет зависеть от последовательности набора знаков и символов, в связи с чем будет приобретать положительную или отрицательную коннотацию. От того, в какой последовательности будут расположены пиктограммы эмодзи, будет меняться контекст высказывания, это может быть как одобрение, так и неодобрение определенных понятий и действий», - заключает эксперт. Поэтому отдельный смайлик нельзя отнести к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

В рамках экспертизы было дополнительно проведено социально-психологическое исследование - как дети разных возрастов воспринимают эмодзи. С согласия родителей, было опрощено несколько десятков детей до 5 лет, а также категорий «6+», «12+», «16+». Негативного воздействия смайликов на физическое и психологическое состояние ребенка не выявлено.

- Экспертизу по эмодзи можно охарактеризовать как грамотную и обоснованную. Был проведен не только научно-практический анализ пиктограмм, но и изучена реакция детей и подростков различных возрастных групп на эмодзи. Проведены фокус-группы, опрошены около 20 детей. Получились интересные выводы, - рассказывает Ампелонский. - Например, почти все опрошенные дети воспринимали указанные «однополые» пиктограммы как родственников - членов традиционной семьи (например, братьев и сестер) или друзей. При этом старшеклассники указывали, что ассоциации с нетрадиционными отношениями в этом случае могут возникнуть у них лишь периферийно - как результат знакомства с материалами СМИ на эту тему. Так что дети наглядно продемонстрировали правоту расхожего афоризма: «Двое смотрят вниз: один видит лужу, а другой - звезды».

- Сегодня пользователи очень активно используют смайлики для общения в социальных сетях и мессенджерах, - отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. - Некоторые используют для общения исключительно язык смайликов. Разумеется, картинки (изображения смайликов) должны быть этичными и не нарушать моральных принципов и норм, принятых в обществе. Так что, прежде чем вводить новые смайлики, необходимо провести фокус-группы.

Сексолог Александр Палеев уверен, что если люди видят в пиктограмме двух однополых человечков гомосексуализм, то эти люди гомофобы - открытые или скрытые. Либо человек так может считать, потому что ему свою точку зрения сообщил гомофоб.

- Вообще гомосексуалов - 0,4% от населения. То есть четыре человека из тысячи имеют нетрадиционные сексуальные отношения, но они не оказывают на нашу жизнь никакого влияния. Они не проявляют интереса в сексуальном плане к людям обычной ориентации, - рассказывает Палеев. - Опасности для общества они не представляют. У гомосексуалов есть своеобразные черты - например, уменьшенная агрессия. Я не знаю среди них взломщиков или грабителей. Но гомофобы приписывают гомосексуалам разные коварные планы и нехорошие черты.