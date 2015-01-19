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Заморозку пенсионных накоплений могут отложить до 2018 года

19 Января 2015, 16:17 | В России

Подготовленный Минэкономразвития России антикризисный план, который будет рассматриваться в понедельник, 19 января, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, предусматривает продление заморозки пенсионных накоплений и возобновлении дискуссии об увеличении пенсионного возраста. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсантъ».

«План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», который представит глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, призван обеспечить «оптимальный баланс между размером бюджетного дефицита и фискальной устойчивостью».

План предусматривает продление заморозки накопительной части пенсионной системы, заканчивающейся в этом году, на 2016-2018 годы, что позволит сэкономить 37 миллиардов рублей в 2016 году, 165 миллиардов — в 2017-м и 220 миллиардов — в 2018 году. При этом Минэкономразвития предлагает вернуться к дискуссии по старым инициативам Минфина: увеличение пенсионного возраста и невыплата части пенсии работающим пенсионерам. Этот вопрос предлагается обсудить в первом квартале 2015 года.

Алексей Улюкаев, по данным издания, также предложит президенту Владимиру Путину издать указ, временно запрещающий вводить новые требования и расходные обязательства для предпринимательской деятельности, а также увеличить дифференциацию пособий безработным, в том числе на создание малого бизнеса.

Как отмечает «Коммерсантъ», по своей идеологии антикризисный план повторяет разработки, применявшиеся антикризисной комиссией первого вице-премьера Игоря Шувалова в 2008-2009 годах. Из нового в плане — только ограниченная либерализация предпринимательства с акцентом на самозанятость.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: пенсионер  пенсия 



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