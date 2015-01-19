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Бесплатные эксперты будут спасать Россию от кризиса
На базе Общественной палаты (ОП) РФ планируется создать Центр антикризисного управления. Предполагается, что в новую структуру будут приглашены "общественники" и эксперты, готовые предложить свои практические решения по выходу страны из затруднительной экономической ситуации, которые затем будут предложены правительству. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Как сообщил председатель комиссии ОП по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак, вопрос создания Центра будет обсуждаться на ближайшем заседании ОП. Большинство членов палаты, по словам Слепака, создание новой структуры уже поддержали.
Слепак рассказал, что в Центр планируется регулярно приглашать чиновников для обсуждения ситуации.
- Необходимо заслушать чиновников, дать оценку их работе, выяснить, что они собираются делать, давать рекомендации. А то, вот, например, социальный блок правительства на днях запросил 300 млрд рублей на индексацию пенсий - по-моему этого, во-первых, не хватит. А во-вторых - возникает вопрос: за счет чего выделить эти деньги? По-моему, это нужно обсуждать, - говорит Слепак.
Он рассказал, что создание Центра антикризисного управления не потребует отдельных затрат.
- Создаваться он будет на базе Общественной палаты - а мы и так работаем на общественных началах. Экспертов тоже пригласим из тех, кто готов работать бесплатно, - пояснил Слепак.
Он подчеркнул, что Центр будет специализироваться на практических действиях, которые помогут улучшить экономическую ситуацию в стране.
- Нужно прекращать писать доктрины и проводить мониторинги, а уже искать реальные способы решения накопившихся проблем, - говорит Слепак.
Напомним, комиссию по борьбе с кризисом уже создали в Свердловской области. Председатель правительства региона Денис Паслер подписал постановление о создании в регионе промышленной комиссии по мониторингу экономической ситуации. В состав нового органа должны войти представители отраслевых союзов, банковского сообщества профильных министерств и профсоюзных организаций. Заседания комиссии должны будут проходить два раза в месяц.
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