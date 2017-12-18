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Россияне мечтают о новогоднем корпоративе за городом

18 Декабря 2017, 15:53 | В России

Большинство сотрудников российских компаний хотели бы отпраздновать корпоративный Новый год совместным выездом за город сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитический центр «АльфаСтрахование».

Эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций, проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование», опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год и выяснили, что 37% из них хотели бы организовать новогодний корпоратив за городом на природе - в пансионате, на туристической базе с удобствами или в снятом коттедже.

Еще 30% с удовольствием пойдут в ресторан, а 15% готовы отметить наступление Нового года непосредственно в офисе, заказав туда еду и напитки. Оставшиеся 7% признались, что им больше пришелся бы по душе совместный поход в боулинг, на квест, посещение кулинарного мастер-класса или участие в командной интеллектуальной викторине. В прошлом году сотрудники чаще всего называли идеальным корпоративом вечеринку в ресторане (62%), тогда большинство опрошенных признавались в сильной усталости и хотели максимально спокойный праздник. При этом 89% сказали, что не против отправиться на корпоратив за границу, если компания покроет расходы, 15% не отказались бы посетить дом отдыха в России на тех же условиях.

«Раньше некоторые компании отмечали новогодние корпоративы с большим размахом, заказывая дорогие подарки и арендуя роскошные залы, - говорит Егор САФРЫГИН, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – В этом году, как и в прошлом, многие компании хотят сэкономить, некоторые охотно отмечают наступление Нового года непосредственно в офисе, кто-то оплачивает «выход в свет» частично, кто-то вообще ничего не организует, ограничиваясь небольшими подарками. В нынешнем году сотрудники компаний, по всей видимости, хотели бы сменить обстановку и уехать из города. В некоторых случаях такой корпоратив может обойтись даже дешевле традиционного совместного похода в ресторан».

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Теги: альфастрахование  корпоратив  новый год 






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