Россияне мечтают о новогоднем корпоративе за городом

Большинство сотрудников российских компаний хотели бы отпраздновать корпоративный Новый год совместным выездом за город сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитический центр «АльфаСтрахование».

Эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций, проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование», опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год и выяснили, что 37% из них хотели бы организовать новогодний корпоратив за городом на природе - в пансионате, на туристической базе с удобствами или в снятом коттедже.

Еще 30% с удовольствием пойдут в ресторан, а 15% готовы отметить наступление Нового года непосредственно в офисе, заказав туда еду и напитки. Оставшиеся 7% признались, что им больше пришелся бы по душе совместный поход в боулинг, на квест, посещение кулинарного мастер-класса или участие в командной интеллектуальной викторине. В прошлом году сотрудники чаще всего называли идеальным корпоративом вечеринку в ресторане (62%), тогда большинство опрошенных признавались в сильной усталости и хотели максимально спокойный праздник. При этом 89% сказали, что не против отправиться на корпоратив за границу, если компания покроет расходы, 15% не отказались бы посетить дом отдыха в России на тех же условиях.

«Раньше некоторые компании отмечали новогодние корпоративы с большим размахом, заказывая дорогие подарки и арендуя роскошные залы, - говорит Егор САФРЫГИН, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – В этом году, как и в прошлом, многие компании хотят сэкономить, некоторые охотно отмечают наступление Нового года непосредственно в офисе, кто-то оплачивает «выход в свет» частично, кто-то вообще ничего не организует, ограничиваясь небольшими подарками. В нынешнем году сотрудники компаний, по всей видимости, хотели бы сменить обстановку и уехать из города. В некоторых случаях такой корпоратив может обойтись даже дешевле традиционного совместного похода в ресторан».