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Знакомства по-настоящему
Знакомства в интернете сегодня не редкость. Люди знакомятся и общаются в соцсетях, в блогах и на сайтах знакомств. Несмотря на то что в интернете открыты многочисленные специальные площадки для того, чтобы пары находили друг друга, все больше юношей и девушек избегают подобных сайтов. Слишком много там присутствует поверхностного контингента, ищущего мимолетные развлечения.
Неподобающий интерес на интернет-площадках для общения раздражает и отталкивает людей, которым нужны по-настоящему серьезные отношения. Для тех, кто не теряет надежды найти свою вторую половинку в Интернете, но при этом не хочет подвергаться нападкам откровенного "съема", предлагаются альтернативные варианты. Например, вступить в закрытый сайт знакомств. Заявка на вступление проверяется вручную модераторами площадки и утверждается только в том случае, если их все устраивает. В искренности своих намерений их придется еще и убедить, поэтому случайных анкет, ориентированных на грубый флирт и быстрые, ник чему не обязывающие знакомства, в закрытых группах нет. Только откровенное общение. Во всех хороших смыслах этого выражения.
Закрытые сайты знакомств хороши еще и тем, что предлагают людям не просто возможность общения без оглядки на грубость и пошлость, но и позволяют начать серьезные отношения с хорошим, проверенным человеком.
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