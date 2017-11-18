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Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
18 Ноября 2017, 08:38 | В России
Глава Министерства обороны назначил на должность своего пресс-секретаря бывшую телеведущую
Новым пресс-секретарем главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу была назначена бывшая телеведущая Россияна Марковская, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
26-летняя девушка лично подтвердила эту информацию корреспонденту агентства ТАСС. По ее словам, соответствующий приказ вышел в среду, 15 ноября. Марковская добавила, что уже приступила к своим обязанностям.
Бывшая телеведущая пояснила, что она будет работать на должности пресс-секретаря Сергея Шойгу, в то время как Игорь Конашенков остается директором департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
Россияна Марковская появилась на свет 6 января 1991 года. Она окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Ранее Марковская работала в должности корреспондента и ведущей новостей на канале ГТРК «Владивосток», а в 2015 стала журналистом «Звезды». После этого она также работала на телеканалах «Рен ТВ» и «Россия 24».
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Теги: Звезда конашенков минобороны Сирия владивосток марковская ДВФУ россия 24 телеканал шойгу тасс россияна журфак рен тв
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