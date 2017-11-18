Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ

Глава Министерства обороны назначил на должность своего пресс-секретаря бывшую телеведущую

Новым пресс-секретарем главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу была назначена бывшая телеведущая Россияна Марковская, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





26-летняя девушка лично подтвердила эту информацию корреспонденту агентства ТАСС. По ее словам, соответствующий приказ вышел в среду, 15 ноября. Марковская добавила, что уже приступила к своим обязанностям.

Бывшая телеведущая пояснила, что она будет работать на должности пресс-секретаря Сергея Шойгу, в то время как Игорь Конашенков остается директором департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.





Россияна Марковская появилась на свет 6 января 1991 года. Она окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Ранее Марковская работала в должности корреспондента и ведущей новостей на канале ГТРК «Владивосток», а в 2015 стала журналистом «Звезды». После этого она также работала на телеканалах «Рен ТВ» и «Россия 24».