Российским чиновникам подсовывают геев

По заказу Госдепартамента США наиболее эффективных членов правительства и администрации президента пытаются обвинить в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Подобная же практика все активнее берется на вооружение, например, в бизнесе, когда нужно дикредитировать конкурента, в политике на региональном уровне и даже в рядовых конфликтах простых граждан.

Опрошенные «Известиями» политологи полагают, что за обвинениями в гомосексуализме видных российских политиков и чиновников со стороны российских ЛГБТ-активистов может стоять Госдепартамент США. Таким образом, по мнению экспертов, активисты секс-меньшинств отрабатывают гранты, получаемые в том числе от американских властей. Причем в качестве мишеней выбирают наиболее эффективных российских чиновников.

В конце мая 2015 года российский активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель аэропорта Шереметьево Михаил Василенко якобы являются гомосексуалистами. В это же время на сайте GayRussia, который контролируется Алексеевым, появилась статья про зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина, где цитируется его заявление в Twitter о том, что Запад рухнет под «натиском ИГИЛ и геев».

Как показала вскрытая и выложенная хакерами переписка Алексеева и представителей Госдепа, упоминание чиновников и руководителей госкомпаний в контексте их сексуальной ориентации - целенаправленная кампания по их дискредитации.

«Пока вашей основной целью будет зампред правительства. Разумеется, в контексте его отношения к сексуальным меньшинствам в России, - в то же время говорится в переписке Алексеева и представителей Госдепа США, вскрытой впоследствии хакерами. - Впрочем, основной линией работы мы видим провоцирование объекта к излишне эмоциональной реакции на выступления/упоминания ЛГБТ-сообщества в РФ. На данном этапе перспективней выглядит информационная работа, как то: распространение сведений о нетрадиционной сексуальной ориентации объекта...».

Политологи сходятся во мнении, что не случайно обвинения в приверженности к секс-меньшинствам сыпятся в адрес успешных чиновников и госслужащих.

- Получается, что под удар попадают люди, работающие в тех сферах, которые раньше были далеко не в лучшем состоянии, а теперь приносят эффективные результаты. Так, например, на счету Вячеслава Володина успешное пресечение попытки белоленточного переворота и мятежа в 2011–2012 году, повышение ответственности деятельности местных властей, которые должны думать не только о том, чтобы они были удобны верхам, но и о том, чтобы их действиями был доволен народ. В целом Володин - интересный политик и администратор, - рассуждает политолог Сергей Черняховский. - Зона ответственности Дмитрия Рогозина - в том числе вопросы национальной обороны, мобилизационной подготовки, развитие оборонно-промышленного комплекса, выполнение госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, атомная и ракетно-промышленная политика - также показывает рост. Особенно значимы успешные военные действия в Сирии и демонстрация новых реальных образцов вооружений.

Точку зрения Черняховского разделяет и политолог Сергей Марков. По его мнению, главная цель в обвинениях ведущих общественно-политических деятелей РФ - попытка очернить репутацию Володина (внутренняя политика), Рогозина (оборонка, космос) и других в глазах российских граждан, так как эти политические фигуры играют значительную роль в российской политике.

В свою очередь, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил, что люди, которые не известны широкой общественности, не представляют никакого интереса. Выбирают тех политиков, чьи имена и деятельность на слуху, а позиция в правительстве внушительна, потому что народ знает по именам даже далеко не всех российских министров, считает он.

- Как таковая тема секс-меньшинств ушла на периферию, но активистам нужно, чтобы она звучала, ведь от этого зависит их ресурсная поддержка. Получаемые ими гранты нужно отрабатывать, показывать активность, напоминать о себе. Самый верный способ - сделать подобный вброс, поскольку для обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации не нужны доказательства. После этого политик попадает в неудобную ситуацию, все способы доказать обратное будут выглядеть как попытка оправдаться, а молчание может быть тоже истолковано не в пользу деятеля. И в том, и в другом случае такие активисты, как господин Алексеев, смогут дальше продвигать свою тему, - говорит Калачев.

Напомним, что руководство США приняло решение перераспределить средства, выделенные на продвижение демократии в России, между правозащитными организациями. Согласно тексту письма чиновников Госдепартамента, «правозащитный ЛГБТ-проект GayRussia.Ru и другие ЛГБТ-организации получат увеличенное финансирование за счет других оппозиционных демократических организаций, так как те показали низкую эффективность в разработке гражданского общества в России».

«Госдеп США ценит ваш вклад в организацию митинга, - говорится в переписке представителей Госдепа и Алексеева, вскрытой хакерами и опубликованной в интернете. - Стоит отметить, что последовательные акции ЛГБТ-активистов в течение демонстрации вызвали широкое медиаосвещение события, равно как и негативную реакцию со стороны российских официальных лиц, что является явным признаком отличной подготовки и квалификации протестующих».

Политолог Павел Салин назвал ситуацию с обвинениями Алексеева определенным заказом, а самого Алексеева - шоуменом и провокатором. При этом если США делают ставку на поддержку секс-меньшинств в России, то, по его мнению, это ошибочный ход.

- Если в США эта тема входит в топ-повестку дня и на ней можно зарабатывать политический капитал, то в России тема абсолютно неактуальна, - сказал он.

При этом эксперты также не исключают, что такие выпады в адрес российских политиков могут быть и визитной карточкой активистов ЛГБТ, чтобы привлечь дополнительное финансирование из-за рубежа.

- ЛГБТ-активисты хотят привлечь внимание западных властей, обвиняя успешных российских политиков в принадлежности к геям, - говорит политолог Юрий Почта. - Таким образом, участники этих движений предоставляют затем в Штаты отчетность о проделанной работе, рассчитывая на увеличение финансирования. Даже если при этом ЛГБТ-активистов начнут преследовать силовые структуры РФ, то это станет лишь дополнительным стимулирированием Запада - для того чтобы выделялись новые средства на деятельность активных представителей секс-меньшинств в России.

Политолог уверен, что США могут годами «выращивать» оппозицию, приглашая ее представителей на конференции, поощряя материально и т.д.

- Однако либеральная российская опозиция не оправдала ожиданий Штатов (рейтинг действующей власти и президента растет), поэтому американским властям пришлось переключиться на малые сообщества, в том числе на ЛГБТ, - говорит Почта. - Уверен, что США могут продвигать свои интересы также через националистические группы, которые распространены в Татарстане, Дагестане и т.д. Несмотря на то что движения немассовые, Штатам захочется и с их помощью воздействовать на россиян.

Связаться с самим Николаем Алексеевым не удалось.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.