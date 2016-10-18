На примере Приморья и других регионов развеян миф о жуткой дороговизне жизни в Москве

Жизнь в Москве, если выбирать дешевые продукты, — далеко не самая дорогая в стране, рассчитали эксперты. У жителей небольших городов и сел выбор значительно меньше, страдают из-за этого в первую очередь бедные россияне, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Продуктовая корзина в российских селах обходится дороже, чем в Москве, пишут в своем исследовании «Россия на «хлебе и воде»: цены в регионах страны» эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). По их расчетам, пишет РБК, этот факт верен и для непродовольственных товаров, в частности лекарств. Месяц жизни в Москве при минимальных затратах, как говорится в исследовании, может обойтись дешевле как в расчете на одного человека, так и на семью.

Выбора нет

Аналитики попросили в августе—сентябре понаблюдать за ценами на товары жителей Москвы, Екатеринбурга, Нальчика, Владивостока, Нижнего Новгорода, а также небольших городов и сел: Кондопоги (с населением 31 тыс. человек), села Кестеньга в Карелии (2,1 тыс.), Билибино в Чукотском автономном округе (5,4 тыс.), станицы Вешенская в Ростовской области (10,5 тыс.), Бугуруслана в Оренбургской области (50 тыс. человек), Мордовского Бугуруслана (тоже Оренбуржье, 357 человек на 2010 год) и т.д. — всего 17 населенных пунктов. Они должны были посетить сетевой супермаркет, обычный розничный магазин и рынок и в каждом из них зафиксировать цены на самый дешевый и самый дорогой товар каждого типа. Помимо продуктов участники исследования также наблюдали за ценами на косметику, бытовую химию и лекарства.

Выяснилось, что дороже всего самый дешевый набор продуктов обходится в Билибино — 4660 руб. Следом идут приморская Киевка (2070 руб.), Кестеньга (1680 руб.), Владивосток (1585 руб.) и станица Вешенская (1476 руб.). Москва только на шестом месте — в столице цена такого набора составляет 1393 руб. Авторы подчеркивают, что во всех случаях ориентировались на самые низкие цены, товары по ним могут быть не самыми качественными, а чтобы их найти, покупателям нужно обойти несколько торговых точек. Рассчитанная ими сумма «недостаточна для нормального образа жизни, не говоря уже о жизни на достойном уровне», указывается в исследовании. Кроме того, очень дешевые товары, особенно не в сетевых магазинах, вполне могут оказаться контрафактом, говорит старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Елена Дербышева.

Обратную картину рисует официальная статистика по средним ценам. По расчетам РБК, сделанным на основе данных Росстата, продовольственный набор, близкий по ассортименту к тому, что использует ЦЭПР, в столице обходится в 5791 руб. Это самое высокое значение среди упоминаемых в исследовании регионов (см. инфографику). Ценообразование в сегментах дешевых и средних по стоимости товаров происходит по-разному, подчеркивает завкафедрой прикладной социологии Финансового университета при правительстве Алексей Зубец: продукты по акциям можно покупать и в полтора, и в два раза дешевле, чем обычно. Данные Росстата не лишены «политической» составляющей, рассуждает Дербышева: «В Москве уровень средней зарплаты в два с половиной раза выше, и никто не будет сопротивляться, если статистика покажет, что и продукты подороже». А ситуация, при которой данные Росстата показывают, что цены в регионах значительно превышают московские, вполне могла бы вызвать социальные протесты, подчеркивает она.

Эксперты также рассчитали, сколько стоит приготовить кастрюлю борща на мясном бульоне. Они взяли за основу 0,5 кг говядины, 0,5 кг картофеля, 300 г лука, 400 г капусты, по 200 г моркови и свеклы. С большим отрывом по этому показателю лидирует Билибино (628 руб.). В следующей за ним Киевке Приморского края сварить борщ стоит 163 руб. Москва расположилась на пятом месте (149 руб.). Дешевле всего борщ из минимального набора продуктов стоит сварить в Нижнем Новгороде — там кастрюля обойдется всего в 63 руб.

Кроме того, подсчитана была и «цена вредных привычек». Самые дешевые сигареты с фильтром и бутылка водки объемом 0,5 л дороже всего обойдутся в Билибино (590 руб.). В Москве этот показатель составляет 249 руб., в Киевке — 367 руб., в Мордовском Бугуруслане — 353 руб.

По данным ЦЭПРа, цены на лекарства в Москве тоже не самые высокие: столица заняла четвертое место по стоимости самого дешевого набора препаратов (2710 руб.). Сравнительно дешево в Москве обходится и базовый непродовольственный набор, в который входят мыло, зубная паста, стиральный порошок и шампунь. Приобрести их в Москве, если посещать разные торговые точки, можно всего за 129,6 руб., это почти самая низкая цена в стране (15-е из 17 мест). В Билибино такой набор обходится в 495,5 руб., в приморской Киевке — в 274 руб., в Мордовском Бугуруслане — в 263,4 руб. Цены на бензин в Москве также ниже, чем в других рассматриваемых населенных пунктах (13-е место).

При этом размер средней зарплаты в столице значительно выше, чем в других городах, Москву опережает только Чукотский автономный округ. Жители маленьких городов и сел «ограничены ассортиментом и ценовой политикой одного-двух магазинов», а жители крупных городов могут выбрать дешевые продукты благодаря скидкам, акциям и разнообразию магазинов, объясняется в исследовании.

Лидирует Москва только в ценах на проезд в общественном транспорте (50 руб. за одну поездку / 2000 руб. за месячный проездной — почти вдвое больше, чем в Екатеринбурге, который расположился на втором месте) и жилищно-коммунальные услуги.

Не хватает на жизнь

Эксперты рассчитали и просуммировали минимальные месячные расходы на все базовые группы товаров (питание, лекарства, основные непродовольственные товары и оплата ЖКУ; в крупных городах также учитывался проезд в общественном транспорте). Москвич, по этим данным, должен тратить 11,6 тыс. руб. в месяц. Это одно из самых высоких абсолютных значений по России, но если пересчитать его в соотношении со средней зарплатой (по Росстату), видно, что доля минимальных трат жителя столицы составляет всего 16,8% от его заработка. И это самое низкое значение среди всех населенных пунктов, попавших в исследование.

Для сравнения: в Бийске (Алтайский край) минимальные расходы составляют 43,7% средней зарплаты, в Нальчике — 40,9%, в Мордовском Бугуруслане — 38,9%. При этом у большинства людей зарплаты ниже средней, указывают эксперты, поэтому они применили понижающий коэффициент в размере 2/3. При таком подходе сумма минимальных затрат на жизнь Москве составит четверть от зарплаты, а, например, в Бийске — 65,5%, Нальчике — 61,4%. В таких случаях, пишут экономисты, жителям маленьких городов и сел остается всего несколько тысяч рублей на остальные расходы, в том числе на обеспечение зависимых от них людей.

У пенсионеров, как показывает исследование, сумма минимальных затрат может составлять до 90% (Мордовский Бугуруслан) и даже 109% (Билибино) их пенсий. В последнем случае они будут уходить в ежемесячный убыток в размере 1968 руб. Такая ситуация складывается даже при том, что в минимальный набор пенсионеров не включен проезд в общественном транспорте.

Семье из трех человек с двумя работающими взрослыми (муж со средней зарплатой, жена с половиной средней зарплаты) будет хватать на минимальные расходы во всех рассматриваемых населенных пунктах, однако в некоторых случаях они опять же будут превышать половину общего заработка. Как пишут эксперты, в таких ситуациях родителям может не хватать средств на обеспечение ребенка всем необходимым. Аналитики также рассмотрели пессимистичный, но распространенный (по их оценке) вариант: в семье работает только муж, получающий зарплату ниже средней по Росстату, а жена сидит с ребенком. Тогда денег даже на минимальные расходы не будет хватать в 11 из 17 рассматриваемых населенных пунктах. «Таким образом, для большинства российских семей стратегия, когда мать воспитывает ребенка, а отец обеспечивает семью, в принципе невозможна», — делают вывод авторы.

Миф о «самых дорогих товарах» в Москве

Сэкономить на продуктах жителям крупных городов позволяют «гибкие стратегии потребления», которые не имеют возможности применить жители сел, говорится в исследовании ЦЭПРа. В последних ассортимент товаров ограничен, из-за чего и цены зачастую выше, чем в крупных городах. Московский рынок гораздо более конкурентен, все компании используют маркетинговые приемы, подтверждает Алексей Зубец. В России существует целая культура поиска дешевых предложений, отмечает он: в Москве она наиболее развита, а в небольших поселках, наоборот, заниматься этим невозможно.

Еще одна причина более высоких цен в маленьких населенных пунктах — стоимость дистрибуции, указывает Елена Дербышева. Многие товары, особенно импортные, развозятся по регионам с оптовых баз в Москве, отмечает она: «Можно повезти что-то за 3 руб. и заработать 50 коп., но магазины предпочтут везти товары по 25 руб., чтобы заработать хотя бы 5 руб.». Еще одно отличие Москвы от небольших городов и сел, по ее мнению, — наличие магазинов с очень низкими ценами и качеством товаров, которые посещают в основном малообеспеченные категории населения. В частности, речь идет о мигрантах, которых в других городах не так много.

Кроме того, небольшим магазинам сложнее поддерживать бизнес, говорит Зубец: их содержание на единицу продукции всегда выше, чем содержание московского супермаркета. Свою роль играет и фактор монополии, добавляет он. Люди могут доехать до соседнего населенного пункта, потратить деньги на дорогу, но купить товары дешевле, чем у себя в поселке, а могут пойти в магазин рядом с домом с более высокими ценами. В целом в регионах удерживать высокую цену проще, чем в Москве, подчеркивает Алексей Зубец.

Впрочем, жители небольших населенных пунктов пользуются продуктами своих домашних хозяйств, благодаря чему у них «сложились собственные внутренние микрорынки, где люди продают друг другу товары домашнего производства», пишут эксперты ЦЭПРа. Но перейти на самообеспечение полностью невозможно — за многими товарами им все равно приходится выезжать в более крупные города и поселки, что влечет дополнительные расходы. По мнению аналитиков, миф о том, что в Москве «самые дорогие товары в магазинах», которые соответствуют высоким доходам, можно подвергнуть сомнению. «Чем меньше и отдаленнее населенный пункт, тем скуднее предложение, отчего в первую очередь страдают наименее обеспеченные россияне», — указывают авторы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.