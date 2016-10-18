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Силовикам отменят пенсии

18 Октября 2016, 09:15 | В России

Служащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и других силовых структур вместо привычной пожизненной пенсии могут получить лишь однократное выходное пособие, которое поможет им продержаться на время поиска работы на гражданке. Такое решение уже обсуждается в структурах Минфина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Вслед за реформой гражданских пенсий экономический блок правительства задумался над пособиями силовикам. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, новации не затронут. А вот будущих военных пенсионеров вскоре может ждать сюрприз.

Обоснование для очередного витка пенсионной реформы готовит подведомственный Минфину Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ). Судя по словам директора института Владимира Назарова, военные пенсии хотят пересмотреть радикально.

"Тем, кто собирается выходить на военную пенсию, надо вместо пенсии предложить нормальный социальный контракт, - сказал Назаров. - Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни. И после этого он как нормальный член общества вполне может работать на другой работе", - пояснил глава НИФИ.

Согласно предварительным расчетам, после подобной реформы бюджетная экономия может составить 500-700 млрд руб. в год, если речь пойдет не только о военнослужащих, но также сотрудниках правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы, служб безопасности и внешней разведки, пожарных подразделений, следователях, прокурорах и так далее.

Сейчас военная пенсия назначается лицам, имеющим на день увольнения выслугу на службе в силовых ведомствах от 20 лет. Кроме того, на нее могут рассчитывать уволенные по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с реорганизацией и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж более 25 лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба в силовых ведомствах.

Теперь получается, что реформа военных пенсий лишает смысла само понятие "выслуга лет".

В интервью "Независимой газете" эксперты скептически оценили подобные предложения минфиновской структуры. "Эта новация снизит престиж военной службы", - считает завлабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин.

"Пересмотра условий (назначения пенсий), скорее всего, не удастся избежать, но полная отмена пенсий для военных - это уже совсем экстремальный вариант. Силовые ведомства у нас обладают немалым весом, и они наверняка сделают многое ради сохранения пенсий", - уверен директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

В то же время первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал видит в словах руководителя НИФИ рациональное зерно. "Сама идея переобучения вне зависимости от выплат пенсий носит здравый характер, так как в армии есть много людей с навыками, которые очень хорошо пригодятся в работе в крупных корпорациях и малом бизнесе", - отмечает Сигал. По его мнению, хорошее выходное пособие будет особенно привлекательно для тех, "кто оставит военную службу в относительно молодом возрасте и решит сделать карьеру на гражданке".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экономия  нифи  соцпакет  пенсия  правительство  минфин  армия 



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