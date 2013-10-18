Пенсионный коэффициент россияне будут узнавать ежегодно ко Дню дурака

Пенсионная формула, одобренная на заседании правительства в четверг, фактически приведет к тому, что россияне будут вынуждены трудиться долго и избегать нечистоплотных работодателей. Новая формула вводит ряд жестких требований, необходимых для того, чтобы получить по достижении пенсионного возраста право на трудовую пенсию.



На заседании правительства был одобрен пакет законопроектов, предложенных министерством труда и социальной защиты РФ, касательно новой пенсионной формулы.



На брифинге по итогам заседания правительства министр труда и соцзащиты Максим Топилин напомнил, что главным новаторством пенсионной формулы является то, что страховая часть трудовой пенсии будет рассчитываться не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах.



Пенсионный коэффициент — это показатель, который оценивает каждый год трудовой деятельности гражданина. Он равен соотношению зарплаты человека, с которой за него уплачивались взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) в конкретном году, к максимальной заработной плате, с которой работодатели по закону уплачивают взносы в систему пенсионного страхования, с так называемого предельного годового заработка (568 тысяч рублей в 2013 году).



Предполагается, что максимальное количество коэффициентов смогут заработать те россияне, чьи работодатели уплачивают за них в ПФР страховые взносы в полном объеме, исходя из тарифа в 22% (то есть без накопительного компонента), с максимальной заработной платы. То есть, если бы пенсионная формула действовала уже сегодня, то получить 10 баллов смогли бы россияне с годовой зарплатой в 568 тысяч рублей, отказавшиеся от накопительной части пенсии.



Эксперты неоднократно критиковали Минтруд, что данный подход является несправедливым по отношению к низкодоходным категориям граждан, в связи с чем разработчики формулы пошли на ряд переходных положений: вместе с ранее объявленным ростом предельной заработной платы предусмотрен параллельный рост значения максимального количества баллов. Фактически максимальное значение в 10 баллов в новой формуле появляется только в 2021 году, когда предельная база для начисления взносов достигнет ориентировочно 1,1 миллиона рублей (в ценах сегодняшнего дня).



По данным министерства, в 2015 году с предельной взносооблагаемой базы, которая будет рассчитана уже в следующем году, россияне смогут заработать 6,6 пенсионного коэффициента. Те россияне, которые выберут накопительную часть пенсии, получат 6,25 балла.



Минтруд предлагает простую, на их взгляд формулу. На индивидуальных пенсионных счетах россиян будут отражаться не рубли, как сейчас, а баллы, заработанные за трудовую деятельность. О том, сколько баллов накопилось на данный момент, каждый сможет уточнить на портале госуслуг или в территориальном отделении ПФР. Сам размер пенсии можно будет рассчитать, просто перемножив число личных баллов на стоимость одного коэффициента, который будет ежегодно устанавливаться нормативно-правовым актом и публиковаться во всех СМИ.



Ограниченный вход в систему



Новая пенсионная формула вводит ряд существенных требований по входу в систему. То есть для того, чтобы получить по достижении пенсионного возраста право на трудовую пенсию, россияне должны выполнить три условия.



Во-первых, достичь пенсионного возраста: 55 лет для женщин, 60 — для мужчин. Второе условие связано с минимальным стажем, который постепенно повышается с 5 до 15 лет. Те, кто планирует выйти на пенсию, например, в 2017 году, должны понимать, что их минимальный стаж должен быть не менее 7 лет; если выход на пенсию предполагается в 2020 году — уже потребуется наличие 10 лет минимального стажа, и так до 2025 года, когда требуемый стаж достигнет 15 лет.

Топилин рассказал, когда люди будут получать пенсию по новой формуле



Помимо увеличения минимального трудового стажа формула вводит обязательное минимальное количество пенсионных коэффициентов. Это означает, что россияне только в том случае получат трудовую пенсию, если придут в ПФР минимум с 30 пенсионными коэффициентами. По расчетам Минтруда, заработать данный минимум с официальной заработной платой в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно за 30 лет, или за 15 лет — с зарплатой в два МРОТ.



В ведомстве подчеркивают, что требование в отношении минимального количества пенсионных баллов также не будет введено одномоментно. Начиная с 2015 года необходимое минимальное количество пенсионных коэффициентов для входа в систему составит 6,6 балла, что равнозначно уплате страховых взносов в ПФР с одного МРОТ в течение пяти лет.



Требование по наличию у человека минимальных 30 пенсионных коэффициентов вступит в полную силу только в 2025 году.



Если россияне на подходе к пенсии не выполнят этих условий, то они смогут рассчитывать только на социальную пенсию. Которая, в свою очередь, назначается на пять лет позже установленного пенсионного возраста.



То есть уже сейчас Минтруд дает гражданам сигнал о том, что нужно пересмотреть свои трудовые планы. Во-первых, стоит забыть о пяти годах официальной занятости, а во-вторых, стоит задуматься над тем, так ли выгодна маленькая зарплата "в белую" при реальной зарплате "в конверте".



Отложить пенсию — кому выгодно



Минтруд, который напрямую обошел вопрос повышения пенсионного возраста, вводит в своей формуле дополнительные коэффициенты за отложенный выход на пенсию. Граждане, которые примут добровольное решение отложить назначение пенсии и продолжат работать после достижения пенсионного возраста, смогут за 10 лет увеличить свой пенсионный капитал в 2,32 раза.



Так, по расчетам министерства, женщина, заработавшая к 55 годам 300 баллов по новой пенсионной формуле, при решении выйти на пенсию в 60 лет сформирует уже 350. Таким образом, ее пенсионный коэффициент, перемноженный на коэффициент позднего выхода на пенсию — 1,45 — приведет к тому, что ее индивидуальный пенсионный коэффициент будет равен 500.



Столь существенное повышение произойдет за счет тех россиян, которые выйдут на пенсию и при этом продолжат работать. Такое положение отражено в законопроекте Минтруда, сообщили в министерстве. Страховые взносы, уплачиваемые за работающих пенсионеров будут идти не на рост их пенсий, а на увеличение пособий тех, кто отложит выход на заслуженный отдых.



Год на конвертацию



Пакет законопроектов по новой формуле предполагается внести в Госдуму в осеннюю сессию, потому что уже в 2014 году должна пройти процедура конвертации пенсионных прав россиян — перевод их пенсионного капитала из рублей в баллы.



Как пояснил на брифинге Топилин, новая пенсионная формула в полной мере будет применима только для тех россиян, которые начнут свою трудовую деятельность с 1 января 2015 года. Пенсия трудоспособных россиян, которые будут к 1 января 2015 года иметь трудовой стаж, будет рассчитываться так: их пенсионные права, образовавшиеся до 1 января 2015 года, рассчитают по старой формуле, затем с помощью конвертации переведут в баллы.



В Минтруде сообщили, что теоретически условную процедуру конвертации можно провести уже сегодня. В ПФР необходимо узнать размер своего расчетного пенсионного капитала: разделить его на ожидаемый период получения пенсии (19 лет), и, таким образом, получится страховая пенсия в рублях. Затем размер полученной страховой пенсии необходимо разделить на конвертационный коэффициент, который, по расчетам Минтруда, равен 64 рублям. В итоге и получается сформированное человеком количество пенсионных баллов.



"Таким образом, мы будем понимать, какое количество пенсионных баллов заработано у человека, у которого есть права в старой системе", — добавили в министерстве.



По данным Минтруда, для тех, кто по состоянию на 1 января 2015 года уже будет получать пенсию, будет действовать аналогичная система конвертации.



"Ни у одного человека, который будет получать пенсию по состоянию на 1 января 2015 года, размер пенсии не может быть уменьшен. В чем заключается смысл конвертации? Мы берем размер страховой пенсии, вычитаем из него сумму фиксированного базового размера (сегодня 3,6 тысячи рублей) и делим на стоимость конвертационного коэффициента (64 рубля). Таким образом, мы узнаем, сколько баллов у пенсионера на 1 января 2015 года", — сказал собеседник агентства.



Расти пенсии в будущем будут исходя из роста пенсионного коэффициента. Объем этого коэффициента будет устанавливаться правительством ежегодно с 1 апреля.



По данным Минтруда, пенсионный коэффициент по законопроекту "О страховых пенсиях" будет расти на уровень инфляции и на рост доходов Пенсионного фонда. По прогнозам Минтруда, пенсионный коэффициент в первые годы после перехода на новую форму будет индексироваться выше, чем по инфляции. Ожидается, что в 2015 году стоимость стартового пенсионного коэффициента (64 рубля) вырастет на 8%: с 1 февраля на уровень инфляции, с 1 апреля — на рост доходов ПФР, пишет РИА "Новости".



