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Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится

18 Сентября 2018, 18:30 | В России

Гороскоп на неделю с 18 по 23 сентября

ОВЕН. Финансовое положение стабильно, однако в начале этой недели новых поступлений не предвидится. Так что лучше поумерить траты. В четверг возможно важное совещание, на котором вам не стоит отмалчиваться. В выходные удачными будут покупки и приобретения. Возможны дополнительные расходы на детей.

ТЕЛЕЦ. Финансовая стабильность ослабит ваше внимание, что может привести к профессиональной ошибке. Не время надеяться на своих партнеров, они могут вас подвести. Если вы решили что-то приобрести, не стоит выбирать самое дешевое, вам нужно качественное.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая сфера на этой неделе будет вас радовать. Денежные поступления из надежных источников обещают прибыть в первой половине недели. В выходные не экономьте на впечатлениях и развлечениях.

РАК. В понедельник не помешает привести бумаги и отчеты в идеальное состояние. Важно не раздражаться по пустякам, особенно в среду, это может отразиться на вашем финансовом благополучии. Вероятны денежные поступления во вторник и субботу. Не забудьте о запланированных приобретениях.

ЛЕВ. В понедельник не стоит связывать себя финансовыми обязательствами, а также давать деньги в долг. Во вторник есть риск опоздать на важную встречу или сорвать сроки сделки. В пятницу возможны новые денежные поступления.

ДЕВА. Финансовое положение не назовешь блестящим, но жаловаться тоже не стоит. От партнеров может поступить интересное предложение, над которым стоит поразмыслить. Удача в делах будет сопутствовать тем, кто не ленится и не пытается переложить ответственность на других.

ВЕСЫ. Финансовое положение стабилизируется, но не бросайтесь в крайности, приобретайте только самое необходимое, иначе бюджет может снова затрещать по швам. В трудную минуту вас может поддержать близкий человек, но не злоупотребляйте его материальной помощью.

СКОРПИОН. На этой неделе будьте эмоционально сдержанны в разговорах с начальством, однако не бойтесь высказывать свое мнение. Особое внимание стоит обратить на ту информацию, которая поступит к вам во вторник. В пятницу у вас может начаться интересный проект, который подарит вам дополнительную прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь разумно использовать свои денежные средства, и тогда вашему стабильному финансовому положению ничего не грозит. При обращении с чужими деньгами будьте внимательны и максимально осторожны. В пятницу вы можете получить выгодное деловое предложение.

КОЗЕРОГ. Начиная со среды возможны финансовые неурядицы, которые в пятницу достигнут своей кульминации. Однако не впадайте в панику. В воскресенье все должно образоваться, причем самым неожиданным образом, и пополнение денежных ресурсов вас весьма обрадует.

ВОДОЛЕЙ. На нынешней неделе возможны непредвиденные затраты или вложения, которые, впрочем, окупят себя с лихвой. Во вторник вероятны денежные поступления. Но старайтесь не растрачивать бездумно эти деньги, оставьте часть из них в качестве резерва. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм и не болтайте лишнего.

РЫБЫ. Нынче желательно не впутываться в авантюрные истории и не верить слишком «сладким» деловым предложениям. В четверг могут появиться дополнительные источники заработка. Не отказывайтесь от них. В субботу будут удачными покупки и приобретения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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