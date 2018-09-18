Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
Гороскоп на неделю с 18 по 23 сентября
ОВЕН. Финансовое положение стабильно, однако в начале этой недели новых поступлений не предвидится. Так что лучше поумерить траты. В четверг возможно важное совещание, на котором вам не стоит отмалчиваться. В выходные удачными будут покупки и приобретения. Возможны дополнительные расходы на детей.
ТЕЛЕЦ. Финансовая стабильность ослабит ваше внимание, что может привести к профессиональной ошибке. Не время надеяться на своих партнеров, они могут вас подвести. Если вы решили что-то приобрести, не стоит выбирать самое дешевое, вам нужно качественное.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая сфера на этой неделе будет вас радовать. Денежные поступления из надежных источников обещают прибыть в первой половине недели. В выходные не экономьте на впечатлениях и развлечениях.
РАК. В понедельник не помешает привести бумаги и отчеты в идеальное состояние. Важно не раздражаться по пустякам, особенно в среду, это может отразиться на вашем финансовом благополучии. Вероятны денежные поступления во вторник и субботу. Не забудьте о запланированных приобретениях.
ЛЕВ. В понедельник не стоит связывать себя финансовыми обязательствами, а также давать деньги в долг. Во вторник есть риск опоздать на важную встречу или сорвать сроки сделки. В пятницу возможны новые денежные поступления.
ДЕВА. Финансовое положение не назовешь блестящим, но жаловаться тоже не стоит. От партнеров может поступить интересное предложение, над которым стоит поразмыслить. Удача в делах будет сопутствовать тем, кто не ленится и не пытается переложить ответственность на других.
ВЕСЫ. Финансовое положение стабилизируется, но не бросайтесь в крайности, приобретайте только самое необходимое, иначе бюджет может снова затрещать по швам. В трудную минуту вас может поддержать близкий человек, но не злоупотребляйте его материальной помощью.
СКОРПИОН. На этой неделе будьте эмоционально сдержанны в разговорах с начальством, однако не бойтесь высказывать свое мнение. Особое внимание стоит обратить на ту информацию, которая поступит к вам во вторник. В пятницу у вас может начаться интересный проект, который подарит вам дополнительную прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь разумно использовать свои денежные средства, и тогда вашему стабильному финансовому положению ничего не грозит. При обращении с чужими деньгами будьте внимательны и максимально осторожны. В пятницу вы можете получить выгодное деловое предложение.
КОЗЕРОГ. Начиная со среды возможны финансовые неурядицы, которые в пятницу достигнут своей кульминации. Однако не впадайте в панику. В воскресенье все должно образоваться, причем самым неожиданным образом, и пополнение денежных ресурсов вас весьма обрадует.
ВОДОЛЕЙ. На нынешней неделе возможны непредвиденные затраты или вложения, которые, впрочем, окупят себя с лихвой. Во вторник вероятны денежные поступления. Но старайтесь не растрачивать бездумно эти деньги, оставьте часть из них в качестве резерва. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм и не болтайте лишнего.
РЫБЫ. Нынче желательно не впутываться в авантюрные истории и не верить слишком «сладким» деловым предложениям. В четверг могут появиться дополнительные источники заработка. Не отказывайтесь от них. В субботу будут удачными покупки и приобретения.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
- Путин вступился за женщин
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Скорпионам стоит как можно точнее целиться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев