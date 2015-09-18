В России введут продовольственные карточки

Покупательная способность российских граждан пострадала из-за санкций и контрсанкций, снижения цен на нефть, девальвации рубля и разгона инфляции, констатируют авторы документа. Результат — спад оборотов розничной торговли продовольствием. Исправить ситуацию Минпромторг предлагает введением продовольственной помощи. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Сделать это предполагается в два этапа. Первый рассчитан на период до 2017 г. и носит название «Продуктовая карта»: отдельным категориям граждан предлагается перечислять на карту деньги для покупки набора заранее определенных товаров в магазинах, на рынках и в других торговых объектах, которые подключатся к центральной процессинговой системе. Второй этап — 2018−2020 гг. — предполагает организацию социального питания (бесплатного или льготного) в специальных кафе и столовых; его концепцию Минпромторг планирует разработать позднее.

Сейчас в России нет единой системы продовольственной поддержки населения. Лишь в некоторых регионах малоимущим предоставляются бесплатное или льготное питание и сами продукты. В Москве, области и ряде других регионов малоимущим предоставляются деньги на покупку продовольствия.

По продовольственным карточкам Минпромторг предлагает разрешить покупку только свежих скоропортящихся продуктов — свежих овощей и фруктов, мясной продукции, птицы, яиц, молока и молочной продукции, а также семян и саженцев плодовоовощных культур и растений. Никакого специального допуска (отбора, аккредитации) товаров или производителей для участия в программе быть не должно, подчеркивает ведомство. Предполагается, что получатель помощи будет свободно выбирать товары из ассортимента без ограничения цены за единицу и количества. Впрочем, Минпромторг допускает возможность стимулировать и потребление конкретных продуктов, «в том числе из соображений поддержки определенного сектора агропромышленного комплекса». Например, владельцам продовольственных карт можно начислять дополнительные целевые средства, которые можно потратить, скажем, только на молочные продукты.

Малоимущие по замыслу ведомства смогут и сами вносить деньги на продовольственные карты, а бюджет будет добавлять 30−50%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.