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В России введут продовольственные карточки

18 Сентября 2015, 15:00 | В России

Покупательная способность российских граждан пострадала из-за санкций и контрсанкций, снижения цен на нефть, девальвации рубля и разгона инфляции, констатируют авторы документа. Результат — спад оборотов розничной торговли продовольствием. Исправить ситуацию Минпромторг предлагает введением продовольственной помощи. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Сделать это предполагается в два этапа. Первый рассчитан на период до 2017 г. и носит название «Продуктовая карта»: отдельным категориям граждан предлагается перечислять на карту деньги для покупки набора заранее определенных товаров в магазинах, на рынках и в других торговых объектах, которые подключатся к центральной процессинговой системе. Второй этап — 2018−2020 гг. — предполагает организацию социального питания (бесплатного или льготного) в специальных кафе и столовых; его концепцию Минпромторг планирует разработать позднее.

Сейчас в России нет единой системы продовольственной поддержки населения. Лишь в некоторых регионах малоимущим предоставляются бесплатное или льготное питание и сами продукты. В Москве, области и ряде других регионов малоимущим предоставляются деньги на покупку продовольствия.

По продовольственным карточкам Минпромторг предлагает разрешить покупку только свежих скоропортящихся продуктов — свежих овощей и фруктов, мясной продукции, птицы, яиц, молока и молочной продукции, а также семян и саженцев плодовоовощных культур и растений. Никакого специального допуска (отбора, аккредитации) товаров или производителей для участия в программе быть не должно, подчеркивает ведомство. Предполагается, что получатель помощи будет свободно выбирать товары из ассортимента без ограничения цены за единицу и количества. Впрочем, Минпромторг допускает возможность стимулировать и потребление конкретных продуктов, «в том числе из соображений поддержки определенного сектора агропромышленного комплекса». Например, владельцам продовольственных карт можно начислять дополнительные целевые средства, которые можно потратить, скажем, только на молочные продукты.

Малоимущие по замыслу ведомства смогут и сами вносить деньги на продовольственные карты, а бюджет будет добавлять 30−50%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: карточки  продовольствие 



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Комментарии

  • Псевдоним16:36, 18.09.2015#

    Отчего ушли-к тому пришли. . .

  • Lm17:07, 18.09.2015#

    Ну вот и докатились. Вот к чему привела внешняя политика нашего президента. Хлопаем в ладоши .

  • Псевдоним217:24, 18.09.2015#

    Зачем писать всякую хрень?Чтобы умного написал(а).

  • Псевдоним17:12, 18.09.2015#

    читайте внимательно: для малоимущих, т. е. пенсионерам, многодетным семьям и т. д.

  • Псевдоним17:37, 18.09.2015#

    С такой политикой мы скоро все станем малоимущими, я просто боюсь думать как живут пенсионеры, у самого зарплата 900000р, один ребенок плюс супруга работает, народ вы не поверите не хватает от зарплаты до зарплаты

  • Псевдоним17:45, 18.09.2015#

    А ты помоги пенсионерам и хватать будет

  • Псевдоним17:45, 18.09.2015#

    А ты помоги пенсионерам и хватать будет

  • многодетный23:14, 19.09.2015#

    Моей семье не надо карточек, плотя налоги моё государство обманывает как лоха, строит планы до 20 года, покуда беспредел в этой самой богатой и нищей стране ?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:13, 21.09.2015#

    негодяи!!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:14, 21.09.2015#

    а можно сразу всех в лагеря гулага с калючей проволокой!!!!!

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