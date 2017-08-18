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Минобороны, Росгвардия и ФСБ получили от Путина право изымать любые нужные им земельные участки
Дальневосточный гектар - не исключение
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Министерству обороны права принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Кроме того, военное ведомство наделяется полномочиями выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии. Указ вступает в силу с момента подписания.
В мае Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности изымать участки и объекты недвижимости «в пределах своих полномочий» для государственных нужд. Ранее президент наделил таким правом и Федеральную службу охраны. Оба ведомства направляли запросы в Кремль еще в прошлом году.
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