Минобороны, Росгвардия и ФСБ получили от Путина право изымать любые нужные им земельные участки

Дальневосточный гектар - не исключение

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Министерству обороны права принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, военное ведомство наделяется полномочиями выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии. Указ вступает в силу с момента подписания.

В мае Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности изымать участки и объекты недвижимости «в пределах своих полномочий» для государственных нужд. Ранее президент наделил таким правом и Федеральную службу охраны. Оба ведомства направляли запросы в Кремль еще в прошлом году.