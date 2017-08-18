Амурские тигрята "поселятся" в столице

18 августа в центре Москвы на Мясницкой улице установят бронзовую скульптуру амурских тигрят. Открытие памятника приурочено к 172-летию Русского географического общества.

Как отмечают в пресс-службе общества, место выбрано неслучайно. Здесь находится штаб-квартира центра «Амурский тигр».

Скульптура представляет собой двух тигрят, которые изучают окружающий мир и соседей по лесу. Автором композиции стал Петр Чегодаев. Его вдохновила видеозапись, сделанная при помощи фотоловушки в одном из заповедников Дальнего Востока.

Напомним, центр «Амурский тигр» создан Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Работа центра направлена на поддержку природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов связанных с изучением, сохранением и увеличением популяции амурского тигра в России.