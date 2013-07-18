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Авиапассажиров перед посадкой на борт заставят дуть в трубочку
Согласно новому законопроекту, перед полетом гражданам предстоит проходить проверку на алкотестере, пьяные на борт самолета не попадут.
Авиапассажиров могут заставить проходить тест на алкоголь. Такие меры предусматривает законопроект, поступающий на рассмотрение в Государственную думу.
Парламентарии намерены обсудить документ предстоящей осенью, также законом предлагается занести авиадебоширов в «черный список», что даст авиакомпаниям право не продавать им билеты.
По мнению руководителя аналитического отдела «Авиапорт» Олега Пантелеева, наиболее эффективными мерами в борьбе с авиадебоширами должны стать введение ограничений на употребление спиртного на борту и отказ пьяным в посадке в лайнер. По мнению эксперта, деньги за билет авиакомпания возвращать не должна.
Аналогичного мнения придерживается и президент Российской ассоциации общества здоровья Андрей Демин. «Можно принять более простые меры - не продавать алкоголь в аэропортах перед полетом. Тогда не потребуется сажать человека, потому что на борт сегодня пропускают только тех, у кого спиртное из duty free. Можно применить и алкотестер. Тогда в самолет сядут только трезвые пассажиры», - пояснил эксперт.
Представители Ространснадзора приветствуют денежное наказание для хулиганов. В ведомстве уверены, что необходимо в разы поднять штрафы. При этом дебоширы должны будут компенсировать расходы государства: вызов наряда полиции, расходы надзорных органов по возбуждению и ведению дел, медицинскую помощь для других пассажиров.
Минувшей весной Международная организация гражданской авиации (ИКАО) всерьез взялась за борьбу с пьяными пассажирами. Организация приняла решение, что представители авиакомпаний и бортпроводники будут предупреждать пассажиров об ответственности за хулиганство и драки на борту лайнеров. Если раньше эта норма носила рекомендательный характер, однако теперь будет включена в стандарты ИКАО, обязательные для всех ее участников, в том числе и России.
Как сообщал Gudok.Ru, еще в минувшем феврале глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предлагал для борьбы с авиадебоширами выдавать стюардам наручники. Необходимость такой меры Савельев объяснил тем, что «как правило, буянят крепкие мужчины, которые реально могут нанести увечья». В качестве примера он привел партнеров «Аэрофлота» по альянсу SkyTeam, у стюардов которых есть все средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники.
«Некоторые говорят: давайте выдадим оружие или электрошокеры экипажу. Но они забывают, что это — самолет. Любая оплошность может вызвать разгерметизацию и привести к трагедии», — заявил Савельев.
Он также одобрил и широко обсуждаемую сегодня идею так называемых «черных списков» пассажиров. «Мы предлагаем ввести и черный список, и уголовное наказание, вместо административного, за дебош на борту. Это не взаимоисключающие вещи, как многие думают», - убежден топ-менеджер крупнейшего отечественного авиаперевозчика.
«Допустим, пассажир на борту сквернословит, курит — наверное, это не тянет на то, чтобы ему дать срок. Не умеешь себя прилично вести в обществе — в черный список. Если же дебошир совершает насилие над пассажирами, кабинным экипажем — мы вынуждены сажать самолет. И тогда должно последовать уголовное наказание. Угроза наказания отрезвит многих», - уверен глава «Аэрофлота». По его словам, самые буйные пассажиры летают в Гавану, Бангкок и Владивосток.
Росавиация ранее предлагала создать официальные «черные списки» пассажиров, которые дебоширят на борту самолета. «Во время полета их поведение может отразиться на безопасности полетов и повлечь самые негативные последствия», - пояснял глава Росавиации Александр Нерадько. Поэтому агентство выступает за придание официального статуса «черным спискам» пассажиров, которые уже ведутся в ряде крупных авиакомпаний. Многие находят такое ужесточение логичным и действенным.
Ранее сообщалось, что на российских самолетах могут появится «воздушные маршалы», которые будут вооружены электрошокерами и наручниками для борьбы с нетрезвыми дебоширами. Об этом заявлял начальник Управления транспортной безопасности Росавиации Юрий Сапрыкин. Он сообщил, что крупнейшие авиакомпании – «Аэрофлот», «Трансаэро», «ЮТэйр» и ряд других - обратились в Росавиацию с предложением разрешить на законных основаниях сопровождать свои воздушные суда силами собственных служб авиационной безопасности. По словам чиновника, основная цель такого сопровождения - это «препятствие тем буйным пассажирам, о которых мы очень часто слышим».
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Комментарии
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частый пассажир22:58, 18.07.2013#
Не успели поговорить о хорошем, как тут же спутали палец с жОппой. Закон о дебоширах - правильно. И пьяный пассажир - та же свинья, неважно, из какой он СНГ, главное - из России. Но алкотестер перед полётом - это бред такого же пьяного законодателя. Или воспаление его мозга. Если пассажир буянит - алкотестер его не усмирит, и так видно, что ему дорога в чёрный список, а если он выпил перед полётом и смело с улыбкой идёт на посадку в Супер Джет или Ту 204 - ему полагается награда. Не надо унижать клиентов! В полёте не раз слышал: запрет на продажу алкоголя в этом направлении (для русских) политика нашей компании. Запрет должен быть или для всех или ни для кого. Как и курение. В бизнес классе в это время жрут до усРачки, вываленные из кресел брюхи, ласковое воркотание: ещё виски не желаете? Вы в этих салонах летаете, придумыватели залоговых аукционов и запретов для остальных?Ничего страшного не произойдёт, если пассажир взял с собой 50г положенной жидкости (хеннеси из дьюти фри). Отвечать надо не за запах, а за поступки. И в первую очередь вам, кто "делает" законы "под себя". А то от ваших "законов" воняет на весь мир.
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Псевдоним23:08, 18.07.2013#
и еще будут пускать на борт тех кто им внешне симпатичен, а кто нет - не пустят и денег не вернут за билет. Что за херь?! Какой алкотестер, никто мне не помешает выпить перед полетом бокал или 2 вина если я того захочу. Это наши говнофлоты экономить решили, кореэн эйр, чешские авиалинии - все наливают белое и красное вино пассажирам эконом-класса спокойно и никто не дебоширит
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Псевдоним00:19, 27.07.2013#
Наши дураки (это я о Госдуре) что хочешь придумают. Какую угодно хрень, какой угодно бред и маразм. И примут в 3-х чтениях за один день. Дурней нашей Думы наверное за 100 лет ничего не было в России! Это про них - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт. Есть проблема, но они совершенную дурь несут!
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Сторонник ЛДПР01:12, 27.07.2013#
Ну и чего они этим очередным запретом добьются? Просто перестанем летать российскими авиа компаниями и все. Делов то. Я и так при возможности, стараюсь избегать пользоваться российскими компаниями. И в добавок у иностранных авиалиний, обычно и сервис лучше и дешевле, чем у наших мудаков.
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Всей пьяни выдавать парашюты и выталкивать из самолета.