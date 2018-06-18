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"Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе

18 Июня 2018, 08:48 | В России

Депутаты от "ЕР": граждане никак не возьмут в толк, что когда государство снимает с себя ответственность за часть их жизни - это им лишь на пользу

Депутатская фракция «Единой России» в государственной Думе высказалась против проведения референдума по вопросу проведения пенсионной реформы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев в беседе с журналистами РИА «Новости». По словам Адальби Шхагошева, фракция намерена чаще общаться с гражданами, объясняя им принципы проводимой реформы. «Объяснять смысл всей пенсионной реформы, которая, конечно, большой пакет преобразований. И в первую очередь, это повышение уровня жизни пенсионеров, то, на что должна работать пенсионная реформа, и уже потом повышение пенсионного возраста, которое будет предполагать большой переходный период — 16 лет для женщин и 10 лет для мужчин», — объяснил позицию фракции Шхагошев.

Адальби высказался против проведения референдума потому, что, по его словам, пенсионная реформа — это большой комплекс мер, во всех тонкостях которого должны разобраться граждане. Также он высказался против вынесения отдельных вопросов на референдум — как, например, повышение пенсионного возраста, потому что «это будет односторонний взгляд на проблему».

Предложение о проведении референдума выдвинул лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что коммунисты будут требовать проведения референдума по предложенной правительством пенсионной реформе.

Напомним, что вопрос повышения пенсионного возраста регулярно поднимается правительством и постоянно встречает негативный отклик у граждан. Вопрос о повышении пенсионного возраста был задан во время «Прямой линии» Президенту РФ Владимиру Путину 7 июня 2018 года, на что он ответил, что к вопросу повышения возраста выхода на пенсию необходимо относиться очень осторожно, главное — обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

Логика рассуждающих в подобном ключе такова: граждане никак не возьмут в толк, что когда государство снимает с себя ответственность за часть их жизни — это им лишь на пользу. Но если послушать мнение тех, кого принято называть «простыми людьми», то окажется, что они считают повышение пенсионного возраста ударом в спину, а никак не мощным шагом к «повышению уровня их жизни»: ведь, каких бы благ им не обещали после позднего выхода на пенсию — питаться, лечиться и платить за услуги ЖКХ им нужно уже сейчас — а не тогда, когда позволит правительство. К сожалению, то, что человек официально не выйдет на пенсию, не сделает его здоровее и моложе, не принудит работодателя дать ему работу, а, даже дав ее, не заставит платить достойную зарплату. Что же касается референдума, то очевидно: предложение провести его не встречает отклика не потому, что референдум покажет односторонний взгляд на проблему, а потому, что мнение народа по обсуждаемому вопросу хорошо известно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: депутат  единая россия  медведев  план  госдума  пенсия  правительство  реформа 



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Комментарии

  • Пенсионерка14:43, 18.06.2018#

    Два вопроса по пенсионной реформе:За что так с женщинами обошлись, они рожают, повышают демографию и им добавили еще 8 лет!!!А где гарантированное конституцией - недра принадлежат народу, или народ это 170 семей владеющие всеми недрами?

  • Псевдоним16:57, 18.06.2018#

    Вы отстали. В конституции уже давно нет недр принадлежащих народу. Да и рожают и повышают они (женщины), конечно, без мужчин . . . И только им дали восемь лет . . .

  • Неватник14:49, 18.06.2018#

    "Едросы" окончательно себя похоронили.

  • Правление ТСЖ15:16, 18.06.2018#

    Правильно писать едороссы. Едороссам покажет достойный ответ ОНФ общероссийский народный фронт! Уж он-то только за Нам!За народ!

  • Правление ТСЖ15:17, 18.06.2018#

    Только за нас!

  • БегуОтсель15:20, 18.06.2018#

    Это "АбДалБи" хоть по Русски без словаря разговаривает?!

  • Мария15:23, 18.06.2018#

    Мне 49, работаю с 18 лет в бюджетной сфере за копеечную зарплату. Подняла, выучила двоих детей. Всю жизнь практически в нищете, работая на 1, 5 - 2 ставки и обрабатывая гектар огорода, что бы как то выжить! Очень тяжко, сил уже нет никаких. Болеть уже стала чаще. Одна надежда была, будет пенсия - пару лет еще поработаю, будет лишняя копейка. 10-12 тысяч и + почти такая же зарплата. Куплю себе одежду получше, обувь. Может на отдых получиться собрать. Ремонт дома сделать хоть небольшой. А тут еще ВОСЕМЬ лет добавили. ВОСЕМЬ лет нищеты. . . Я не смогу еще протянуть столько лет, не смогу. Я уже сейчас не представляю, как буду в 60 работать. Страшно. Тоскливо. Безысходность.

  • Псевдоним15:54, 18.06.2018#

    Да уж царь и его свита совсем обезумели! Женщинам по восемь лет добавили, да за убийство меньше дают. . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:01, 18.06.2018#

    А нехрена отнимать надежды на светлое будущее у правящих. Им же тяжело!

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