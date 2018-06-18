"Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе

Депутаты от "ЕР": граждане никак не возьмут в толк, что когда государство снимает с себя ответственность за часть их жизни - это им лишь на пользу

Депутатская фракция «Единой России» в государственной Думе высказалась против проведения референдума по вопросу проведения пенсионной реформы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев в беседе с журналистами РИА «Новости». По словам Адальби Шхагошева, фракция намерена чаще общаться с гражданами, объясняя им принципы проводимой реформы. «Объяснять смысл всей пенсионной реформы, которая, конечно, большой пакет преобразований. И в первую очередь, это повышение уровня жизни пенсионеров, то, на что должна работать пенсионная реформа, и уже потом повышение пенсионного возраста, которое будет предполагать большой переходный период — 16 лет для женщин и 10 лет для мужчин», — объяснил позицию фракции Шхагошев.

Адальби высказался против проведения референдума потому, что, по его словам, пенсионная реформа — это большой комплекс мер, во всех тонкостях которого должны разобраться граждане. Также он высказался против вынесения отдельных вопросов на референдум — как, например, повышение пенсионного возраста, потому что «это будет односторонний взгляд на проблему».

Предложение о проведении референдума выдвинул лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что коммунисты будут требовать проведения референдума по предложенной правительством пенсионной реформе.

Напомним, что вопрос повышения пенсионного возраста регулярно поднимается правительством и постоянно встречает негативный отклик у граждан. Вопрос о повышении пенсионного возраста был задан во время «Прямой линии» Президенту РФ Владимиру Путину 7 июня 2018 года, на что он ответил, что к вопросу повышения возраста выхода на пенсию необходимо относиться очень осторожно, главное — обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

Логика рассуждающих в подобном ключе такова: граждане никак не возьмут в толк, что когда государство снимает с себя ответственность за часть их жизни — это им лишь на пользу. Но если послушать мнение тех, кого принято называть «простыми людьми», то окажется, что они считают повышение пенсионного возраста ударом в спину, а никак не мощным шагом к «повышению уровня их жизни»: ведь, каких бы благ им не обещали после позднего выхода на пенсию — питаться, лечиться и платить за услуги ЖКХ им нужно уже сейчас — а не тогда, когда позволит правительство. К сожалению, то, что человек официально не выйдет на пенсию, не сделает его здоровее и моложе, не принудит работодателя дать ему работу, а, даже дав ее, не заставит платить достойную зарплату. Что же касается референдума, то очевидно: предложение провести его не встречает отклика не потому, что референдум покажет односторонний взгляд на проблему, а потому, что мнение народа по обсуждаемому вопросу хорошо известно.