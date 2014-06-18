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Начальники могут загрызть Львов
Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня
Овен. Достаточно напряженно складывается эта неделя для типичных Овнов. Сложности могут возникнуть в финансовой сфере. Например, не хватит наличных средств для обеспечения своих первоочередных нужд. Уровень доходов может оказаться ниже ожидаемого.
Телец. Несмотря на усилия по установлению и развитию делового сотрудничества, Тельцы могут столкнуться с препятствиями. Не нужно пытаться убедить партнеров в своей правоте, если вас изначально отказываются понимать.
Близнецы. Для продуктивного взаимодействия в трудовом коллективе Близнецам придется приложить дополнительные усилия. Коллеги и подчиненные сейчас не склонны идти на сотрудничество. Уровень доходов может снизиться в первой половине недели. Также трудности не исключены в отношениях с начальством.
Рак. Ракам желательно на этой неделе действовать традиционными методами и отдавать предпочтение тем делам, которые они выполняют качественно. Сейчас не время для всевозможных усовершенствований. Любые нововведения могут нарушить ритм вашей работы.
Лев. У Львов на этой неделе могут возникнуть осложнения в отношениях с начальством. Постарайтесь не уходить раньше с работы, даже если возникли какие-то семейные проблемы. Сейчас тот период, когда от вашей обязательности и исполнительности зависит карьерное продвижение. Возможны трудности, связанные с возвращением долгов кредиторам.
Дева. Девам на этой неделе рекомендуется воздержаться от служебных командировок. Особенно это относится к поездкам, совершаемым с целью обмена опытом и обучения. С трудностями могут столкнуться торговцы, консультанты, социальные работники и водители транспортных средств.
Весы. В первой половине недели Весам, занимающим руководящие должности, не рекомендуется проводить структурное реформирование, совершать кадровые перестановки. Подобные меры способны нарушить сложившийся ритм работы и привести к ухудшению показателей производительности труда.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе не следует проявлять инициативу в делах, если нет уверенности в том, что они будут поддержаны деловыми партнерами. Бездействие сейчас может оказаться полезнее и выгоднее, чем активная деятельность. Студентам желательно уделить особое внимание повторению пройденного.
Стрелец. Стрельцам на этой неделе рекомендуется внимательнее отнестись к выстраиванию отношений с коллегами. Именно от их качества будет зависеть результат вашей деятельности. Воздержитесь от тайных действий, избегайте любых выяснений отношений.
Козерог. Козерогам на этой неделе предстоит приложить больше усилий для сохранения имеющихся деловых связей. Воздержитесь от нововведений, если они могут вызвать напряжение или привести к формированию неоднозначной позиции со стороны партнеров. В конце недели возможны осложнения в отношениях с начальством.
Водолей. Водолеев ждет непростая неделя с точки зрения карьеры и поддержания отношений с начальством. Старайтесь своевременно исполнять плановые задания и поручения руководства. Нарушение дедлайнов может привести к штрафам и иным санкциям.
Рыбы. Рыбам на этой неделе не следует торопиться с заключением торговых сделок. Скорее всего, конъюнктура будет складываться не в вашу пользу, поэтому имеет смысл подождать с принятием важных решений. Позаботьтесь о том, чтобы сохранить имеющиеся у вас деловые связи.
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