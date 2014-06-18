Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За явку с повинной преступников предлагается прощать
Сенаторы подготовили и вносят в Госдуму законопроект, который призван обязать правоприменительные органы закрывать уголовное дело в отношении тех, кто, совершив нетяжкое преступление, явился с повинной, оказал помощь в расследовании и компенсировал причиненный ущерб.
Сейчас суд, следователь либо дознаватель (согласно ст. 28 УПК) могут на свое усмотрение принимать решение о прекращении уголовного дела, что часто используется правоприменителями в коррупционных целях или для улучшения статистики своей работы, пишут в пояснительной записке авторы законопроекта сенаторы Андрей КЛИШАС, Константин ДОБРЫНИН и Вадим ТЮЛЬПАНОВ.
Чтобы убрать возможность по-разному трактовать закон, а вместе с этим и указанные негативные последствия, члены верхней палаты предлагают внести правки в ч. 1 ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса, которая ссылается на ч. 1 ст. 75 УК РФ, - заменить формулировку «вправе прекратить» на «прекращает».
«Из содержания приведенного текста следует, что названные правоприменительные органы могут в рассматриваемом случае как прекращать уголовное преследование, так и не делать этого. Таким образом, в приведенной норме содержится коррупционная составляющая, позволяющая неоднозначно произвольно применять действующее законодательство, а также из ложно понятых интересов службы искусственно улучшать статистику направленных уголовных дел в суд для рассмотрения по существу, - сказано в пояснительной записке. - Законопроектом предлагается устранить отмеченное несовершенство уголовного законодательства, оставив правоприменительным органам в рассматриваемом случае конкретное полномочие - прекращать уголовное преследование».
Поправка касается тех, кто впервые совершил преступление, за которое максимальная санкция не превышает 5 лет лишения свободы, возместил ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию, поясняет Константин Добрынин. Если закон будет принят, то в отношении таких людей судьи и прокуроры будут обязаны прекращать дела, а не оставлять на усмотрение должностных лиц, добавил он.
Плюс ко всему это позволит снять со следственных органов значительный объем работы, снизит бюджетные затраты на процессуальные действия, уменьшит нагрузку на суды и позволит соблюсти принцип «разумного срока судопроизводства», говорится в пояснительной записке.
Член комитета Госдумы по уголовному, гражданскому и процессуальному законодательству от правящей партии Рафаэль МАРДАНШИН сказал «Известиям», что поддерживает законопроект.
- Я за то, чтобы в законе был четко прописан порядок. Когда следователям предоставлена возможность выбирать между разными действиями, то это всегда будет приводить и к злоупотреблениям, и к коррупции, - добавил Марданшин.
Принятие законопроекта даст импульс росту сотрудничества подозреваемых и обвиняемых со следствием, что поспособствует раскрываемости преступлений, ведь у них будет реальный стимул работать со следствием, сказали «Известиям» практикующие адвокаты Дмитрий АГРАНОВСКИЙ и Наталия БАРЩЕВСКАЯ.
- Хотел бы обратиться к нелюбимому мной американскому опыту - там налажена система сотрудничества, хорошего поведения. Если человек начинает сотрудничать, то он реально может себе что-то выхлопотать. Нужно, чтобы и у нас это было, тогда у подсудимого будет стимул, - сказал Аграновский.
Отсутствие гарантий мешает подозреваемым и подсудимым сотрудничать со следствием, считает Наталия Барщевская.
- Этот законопроект был бы очень разумной мерой. Многих от явки с повинной останавливают как раз последствия. Если будет закон, который не оставляет органам следствия и дознания возможности выкручивать руки, то это будет очень позитивный шаг, - отмечает она.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту