За явку с повинной преступников предлагается прощать

Сенаторы подготовили и вносят в Госдуму законопроект, который призван обязать правоприменительные органы закрывать уголовное дело в отношении тех, кто, совершив нетяжкое преступление, явился с повинной, оказал помощь в расследовании и компенсировал причиненный ущерб.

Сейчас суд, следователь либо дознаватель (согласно ст. 28 УПК) могут на свое усмотрение принимать решение о прекращении уголовного дела, что часто используется правоприменителями в коррупционных целях или для улучшения статистики своей работы, пишут в пояснительной записке авторы законопроекта сенаторы Андрей КЛИШАС, Константин ДОБРЫНИН и Вадим ТЮЛЬПАНОВ.

Чтобы убрать возможность по-разному трактовать закон, а вместе с этим и указанные негативные последствия, члены верхней палаты предлагают внести правки в ч. 1 ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса, которая ссылается на ч. 1 ст. 75 УК РФ, - заменить формулировку «вправе прекратить» на «прекращает».

«Из содержания приведенного текста следует, что названные правоприменительные органы могут в рассматриваемом случае как прекращать уголовное преследование, так и не делать этого. Таким образом, в приведенной норме содержится коррупционная составляющая, позволяющая неоднозначно произвольно применять действующее законодательство, а также из ложно понятых интересов службы искусственно улучшать статистику направленных уголовных дел в суд для рассмотрения по существу, - сказано в пояснительной записке. - Законопроектом предлагается устранить отмеченное несовершенство уголовного законодательства, оставив правоприменительным органам в рассматриваемом случае конкретное полномочие - прекращать уголовное преследование».

Поправка касается тех, кто впервые совершил преступление, за которое максимальная санкция не превышает 5 лет лишения свободы, возместил ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию, поясняет Константин Добрынин. Если закон будет принят, то в отношении таких людей судьи и прокуроры будут обязаны прекращать дела, а не оставлять на усмотрение должностных лиц, добавил он.

Плюс ко всему это позволит снять со следственных органов значительный объем работы, снизит бюджетные затраты на процессуальные действия, уменьшит нагрузку на суды и позволит соблюсти принцип «разумного срока судопроизводства», говорится в пояснительной записке.

Член комитета Госдумы по уголовному, гражданскому и процессуальному законодательству от правящей партии Рафаэль МАРДАНШИН сказал «Известиям», что поддерживает законопроект.

- Я за то, чтобы в законе был четко прописан порядок. Когда следователям предоставлена возможность выбирать между разными действиями, то это всегда будет приводить и к злоупотреблениям, и к коррупции, - добавил Марданшин.

Принятие законопроекта даст импульс росту сотрудничества подозреваемых и обвиняемых со следствием, что поспособствует раскрываемости преступлений, ведь у них будет реальный стимул работать со следствием, сказали «Известиям» практикующие адвокаты Дмитрий АГРАНОВСКИЙ и Наталия БАРЩЕВСКАЯ.

- Хотел бы обратиться к нелюбимому мной американскому опыту - там налажена система сотрудничества, хорошего поведения. Если человек начинает сотрудничать, то он реально может себе что-то выхлопотать. Нужно, чтобы и у нас это было, тогда у подсудимого будет стимул, - сказал Аграновский.

Отсутствие гарантий мешает подозреваемым и подсудимым сотрудничать со следствием, считает Наталия Барщевская.

- Этот законопроект был бы очень разумной мерой. Многих от явки с повинной останавливают как раз последствия. Если будет закон, который не оставляет органам следствия и дознания возможности выкручивать руки, то это будет очень позитивный шаг, - отмечает она.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.