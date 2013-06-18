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Партнеры поставят Раков в неудобное положение
Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня
Овен. Овнов на этой неделе ждет много семейных забот, что негативно отразится на профессиональной деятельности. Воздержитесь от любых инициатив, особенно от принятия решений без ведома начальства. Это удачное время для работников банковских структур, ученых и бизнесменов.
Телец. Тельцам на этой неделе рекомендуется осмотрительнее подходить к вопросам делового сотрудничества. Ваши контакты с партнерами и клиентами могут подвергнуться проверке на прочность. В этот период возможны частые нарушения обещаний и разрыв деловых связей. Возможно, пора пересмотреть действующие договоренности.
Близнецы. У многих Близнецов на этой неделе возможны незапланированные расходы. Это не лучшее время для планирования и проведения маркетинговых исследований. Гораздо успешнее сложится выполнение текущих проектов вместе с коллегами под руководством начальства.
Рак. У Раков эта неделя может быть связана с нарушениями условий соглашений как с вашей стороны, так и со стороны партнеров или клиентов. Основной причиной возможных осложнений может стать ухудшение экономической ситуации. Между тем это хорошее время для обучения, повышения квалификации.
Лев. Львам на этой неделе рекомендуется отказаться от дополнительной подработки без оформления договорных отношений. В противном случае вы рискуете столкнуться с обманом, мошенничеством. Возможны расходы на юридические разбирательства, которые вряд ли приведут к желаемому эффекту.
Дева. На этой неделе не рекомендуется браться за новые проекты, особенно если вы плохо представляете характер предстоящей работы. Могут неожиданно поменяться обстоятельства, из-за чего вам придется вносить коррективы в свои планы. Это удачное время для обновления деловых контактов и заключения договоров на длительный срок.
Весы. У Весов на этой неделе могут произойти изменения в карьере. Возможно, круг ваших обязанностей будет расширен, а нагрузка возрастет. Подобные перемены, скорее всего, негативно отразятся на вашей семейной жизни, поскольку вам придется больше времени тратить на работу. Между тем доходы в этот период могут вырасти.
Скорпион. Скорпионов ждет насыщенная событиями неделя. Возможно, вам придется часто совершать деловые поездки, много работать с документами. Напряженное время наступает и у студентов. Для того чтобы везде успеть и не допустить ошибки, лично контролируйте все дела.
Стрелец. Стрельцам на этой неделе рекомендуется осмотрительнее обращаться с деньгами, особенно с кредитными картами. Сейчас может возрасти потребность в расходах, поэтому есть риск выйти за рамки бюджета. Также это хорошее время для подведения итогов работы за прошедший период.
Козерог. Звезды советуют Козерогам укреплять и расширять свои деловые связи. Успешно сложится работа в коллективе. Сейчас можно заниматься долгосрочным планированием, маркетинговыми и научными исследованиями. Рекомендуется строго соблюдать договорные обязательства.
Водолей. У Водолеев на этой неделе возможен контакт с влиятельным человеком, благодаря которому в их карьере произойдут положительные сдвиги. Например, уровень доходов может повыситься, а сам заработок станет более стабильным.
Рыбы. У Рыб, проходящих обучение в вузе, эта неделя подходит для углубленного изучения наиболее сложного материала. Главное - серьезный подход к делу, тогда все будет вам под силу. Между тем на этой неделе возрастает риск материальных убытков и незапланированных расходов, пишет Goroskops.Com.
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