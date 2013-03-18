Закон о военной полиции России может быть принят до конца года

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил о том, что закон о военной полиции может быть принят уже до конца года.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по его словам, проект закона о создании военной полиции уже согласован с рядом заинтересованных ведомств, эта работа продолжается. 26 марта законопроект будет рассмотрен на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. «Закон этот необходим, в нем будут четко прописаны все функции военной полиции, чтобы это была полноценная структура, а не отдельные патрули или военные бригады».

Как отметил сенатор, в число задач военной полиции будет входить розыск тех, кто уклоняется от службы в армии. Озеров также высказал мнение, что при формировании этой структуры целесообразно учесть международный опыт: «Военная полиция эффективно работает во многих европейских странах, в США».

ZRPRESS.RU, Владивосток.